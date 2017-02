Tenis de mesa

Haciendo historia, en un deporte donde normalmente predominan los deportistas de los centros de alto rendimiento del país, Manuela y Tobías Pereyra se metieron en el Seleccionado Nacional de Tenis de Mesa luego de su participación en la competencia niveladora que se realizó en General Alvear, del 16 al 20 de febrero.

“Que hayan llegado al Seleccionado partiendo de una escuela municipal demuestra el profesionalismo con que se trabaja y un enorme esfuerzo individual y grupal”, explicó el profesor y padre de ambos jóvenes, el pehuajense Cristian Pereyra.

Desde el pasado jueves y hasta lunes 20 se disputó el Grand Prix de la Vendimia y los torneos Selectivos Sub 11, Sub 13 y Sub 15 para integrar la Selección Argentina y obtener plazas para el Sudamericano Sub 11 y Sub 13 que se disputará en Lima (Perú) del 17 al 23 de mayo, así como también para el Sudamericano Sub-15 que se disputará en Asunción del Paraguay del 14 al 22 de marzo.

MANUELA PEREYRA

Se consagró campeona del Grand Prix en Sub 11, consiguió la tercera ubicación en Sub 13 y fue campeona del primer selectivo obteniendo clasificación y la paleta N° 1 de nuestro país, reafirmando el excelente momento que viene pasando desde el 2015. Ganó el Grand Prix y el selectivo sin perder un set.

TOBÍAS PEREYRA

El que más sufrió, en el Grand Prix en Sub 11 cayó en 4tos de final contra Martín Llorente de Mendoza luego de tener dos match points en el 3er juego, un match point en el 4to y tres match points en el 5to increíblemente, por lo que se le escapó perdiendo 3 a 2. En Sub 13 también perdió en 8vos contra Ponce de León de Chaco -jugador de Selección- por 3 a 2. En el primer Selectivo perdió en 4tos también 3 a 2. En el 2do Selectivo perdió en semifinales contra Nicolás Callaba de Buenos Aires. Arribó al día lunes con la presión de jugar el último selectivo en el que sólo le servía ganar para clasificarse y así lo hizo luego de sortear a todos los jugadores disputando punto a punto y obteniendo la tercera plaza para la Selección Nacional Juvenil.

Lo que se viene en el mes de marzo para estos deportistas es: del 10 al 13 el Grand Prix de Córdoba en Villa Carlos Paz y del 24 al 26 el Grand Prix de Río Negro en San Carlos de Bariloche; señala la nota cedida gentilmente por FM Mágica Pehuajó.