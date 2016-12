Este viernes30, alas 21:00, se realizará la tradicional Fiesta del Deporte en nuestra ciudad. La actividad va a homenajear a todos los deportistas que se han destacado en nuestro distrito y que resume una intensa movida deportiva de 2016.

El director de Deportes dela Municipalidad, Walter Acosta, brindó algunos detalles respecto del desarrollo de la misma, comentando que "se trata de una fiesta dinámica, en la cual van a estar los ternados ubicados en las mesas de acuerdo con la disciplina. De todos las ternas surgirá el ganador y entre todos ellos se elegirála Revelación".

Comentó Acosta, también, que se distinguirá a quienes están en un escalón más alto, incluso con proyección internacional, que algunos lamentablemente no van a poder estar porque su calendario no lo permite y allí estarán los más destacados, de donde saldrá el Deportista del año". Continuó diciendo el funcionario de Deportes que "la idea de la fiesta es que sea ágil, rápida, alrededor de una hora, aunque se trata de poder homenajear a todos. Les hemos mandado a todas las asociaciones, federaciones, ligas, etc. que nos envíen a los tres mejores y al ganador de esa terna. Por ahí hay deportes que no están asociados, por ejemplo pedestrismo y en eso hemos indagado con los más idóneos. Hay mucha gente que colabora, son 42 disciplinas, hay que andar mucho, hay que investigar mucho y si no fuese por las asociaciones, las ligas o las federaciones, esto se hace muy difícil". finalizó.