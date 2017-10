Comienza a rodas la bocha

En un amistoso entre el Club Defensores del Este y el Colegio Santa María se puso a prueba la nueva cancha de hóckey municipal sobre césped sintético. El nuevo campo de juego es el primero de sus características en la ciudad y se construyó por decisión de la actual gestión municipal. La obra se encuentra muy cercana a su inauguración y será uno de los escenarios donde se seguirá cultivando un deporte que en la actualidad, cuenta con más de mil practicantes.

Pablo Javier Zurro visitó el nuevo campo de juego junto al director, Walter Acosta y comento: "Estamos a muy pocos días de inaugurarla. Está quedando muy linda e invito a todos los padres y a toda la gente que juega al hockey que vengan a verla, es un lugar único. Queda en el monte de De La Peña, rodeada de árboles, se están terminando los vestuarios, se están terminando los bancos. Algo que venimos planificando de hace mucho tiempo y es que ni bien terminemos esto, empezar con la pista de atletismo que es algo que nos debemos los pehuajenses para poder reflotar la época histórica del profesor Ornat, de Carlos Domínguez y tantos otros referentes. Cuando uno piensa en el futuro, cuando uno piensa en trascender luego de nuestra gestión, estamos terminando esto y ya estamos pensando en muchísimas cosas para Pehuajó y en este caso hablando de deporte, la construcción de la pista de atletismo como otra obra que quedará para siempre y para todos".

Siendo el hockey en Pehuajó, una de las disciplinas que más ha crecido en los últimos años, era una necesidad casi imperiosa, la concreción de un proyecto que nace del mismo entusiasmo que genera un deporte colectivo como este, y de la decisión política de invertir en el deporte, como motor de inclusión, formación de carácter y crecimiento grupal y personal de aquellos niños, jóvenes y adultos que lo practican.

Dado el caso, la Secretaría de Deportes, Secretaría de Obras Públicas y el equipo de gestión de la municipalidad con el apoyo de Pablo Javier Zurro, comenzó la evaluación, la planificación y la construcción de un estadio municipal de hockey que pueda ser utilizado por todas las instituciones que en la actualidad trabajan la disciplina. Razón por la cual, profesores, jugadoras, y toda la comunidad deportiva recibió, hace algunos meses, la noticia que confirmaba la construcción de la nueva cancha de césped sintético, que ya es una realidad, y a poco de inaugurarse, es un punto de encuentro, un pulmón y un motor de incentivo para el deporte pehuajense.

Walter Acosta indicó: "Todas las instituciones de la ciudad, como Santa María, Estudiantes, Defensores, Mones Cazón, Juan José Paso, etc. podrán hacer de local en este estadio, y nosotros como municipalidad, vamos a comenzar con una escuela municipal para poder ingresar a las asociaciones. Aspiramos a la integración total, acá no va a haber ningún problema y lo va a poder usar todo el mundo y está en un lugar estratégico. Va a haber un coordinador que va a ser el profesor Colman. Va a ser partícipe de la organización sobre todo los días de entrenamiento. El viernes se citó al colegio Santa María, al club defensores del Este y también estaba invitado Estudiantes Unidos que no pudo venir. Jugaron amistosos, que sirven para corregir la cancha y otros detalles que solo se ven y se corrigen con la práctica".