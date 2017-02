Se realizan diversas actividades en las piletas del complejo natatorio de Quinta Los Amigos. Por una parte, la colonia de vacaciones está a pleno y en la pileta climatizada se realizan actividad de aquagym y pileta libre. El profesor Walter Acosta brindó precisiones sobre las actividades y horarios.

PILETA LIBRE Y AQUAGYM

"Tenemos en el aquagym alrededor de 20 personas que vienen a nadar a cargo de la profesora Sofía Pico, y a medida que se vaya acostumbrando en la ciudad que pueden venir a utilizar esta pileta cada vez va a venir más gente, hace muy bien a la salud así que es algo que el pehuajense tiene que empezar a utilizar -comentó el titular de Deportes agregando- "En lo que es pileta libre es una hora en la que vos podes venir a nadar o de 7 a 8, de 8 a 9, de 20 a 21 y 21 a 22"

HORARIOS ADMINISTRATIVOS Y REQUISITOS

Informó Acosta que "nosotros estamos de 7 a 1 en la administración y a la tarde a partir de las 3 de la hasta las 10 de la noche. Para poder inscribirse en la pileta climatizada, estamos pidiendo lo que son datos personales, una planilla médica donde hay unos controles que se tienen que hacer, entre ellos un electro y después hay un reglamento interno de convivencia que tiene el natatorio que común como cualquier pileta climatizada donde hay varios ítems, entre ellos el uso de gorro para nadar, ojotas, convivencia con los demás, no se puede comer, tomar mate en la pileta, no se pueden hacer juegos que no estén indicados por el profesor, que sean peligrosos, y después bueno cada vez que la persona esté en el agua tiene que haber un guardavidas que eso ya es nuestro, tiene que estar el guardavidas amen del profesor que está dando la clase.

PLANILLAS Y CARNET

Expresó que "se han retirado muchísimas planillas, gente que va a venir a nadar y de hecho ya están nadando. Por ahí le está llevando un poquito más de tiempo es el electro porque han sacado turno a su médico y eso está llevando más de tiempo, pero han retirado más de 100 carnet; señala el parte de prensa acercado por la Dirección de Deportes a nuestra redacción.