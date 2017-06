Automovilismo

Luego de tres años y medio ausente por una sanción impuesta porla Federación, el domingo, Santiago Bergues volvió de la mejor manera, llegando en el segundo lugar enla Promocional850 Clase A. En contacto con NOTICIAS, el piloto cuenta lo vivido en este tiempo, su vuelta y lo que sueña para esta temporada.

- Santiago, mejor vuelta a la categoría imposible…

- Sí, se dio de la mejor manera la vuelta a las pistas. Fue soñada. Era impensado volver de esta forma, luego de tres años y medios inactivos. Regresar con un segundo puesto, me vino bárbaro y motiva para lo que puede venir.

- Se te vio muy emocionado al bajar del auto…

- Se mezclaron muchos sentimientos, familiares y deportivos. Volver así y con un gran resultado. Se sufrió mucho este tiempo abajo del auto. Estaba mi hermano y mi primo que estuvieron junto conmigo en todos los momentos.

- ¿Se multiplicó esa emoción cuando otros pilotos se acercaron a tu auto a felicitarte?

- Es lo lindo que tiene esto. Somos todos chicos del taller, de los cinco primeros, cuatro eran de nuestro equipo. Estábamos todos muy contentos, porque todos estuvimos adelante peleando la carrera y por “Sugus” (Angelotti) también. Cerramos un gran fin de semana.

- Un carrerón se dio…

- La verdad que sí. Hace rato que no se veía una carrera tan peleada y disputada como la que se brindó en la 850 y diría en toda la categoría. No se dan a menudo espectáculos así. Por suerte se dio y pude ser parte.

- Como volviste, la victoria está cerca…

- Uno siempre se imagina ganando. Tuve ya la suerte de hacerlo, sin dudas que uno lo sueña y espera volver a ganar. Como te decía hoy, volver con un segundo puesto motiva mucho.

- ¿Se le puede pelear a Gustavo Pendas y Lucas Etcheperestou?

- Se le puede dar lucha a los dos. Fueron los ganadores en estas tres fechas, pero se le puede dar pelea. Andan fuerte, quizás en esta competencia no se reflejó mucho porque es un trazado más corto. Pero en un circuito como Casares, se puede llegar a dar que hagan diferencia. Igual hay varios pilotos que andan muy bien y tienen buenos autos. Pero veremos, hay que trabajar y dar lo mejor de uno.

- Luego de la larga inactividad… ¿Tuviste los nervios como si hubiera sido el debut?

- No, no estaba nervioso. Sí ansiedad los días antes, cuando estaba trabajando en el auto. Estaba muy ansioso con terminar lo antes posible el auto para poder ir a correr.

- ¿El auto lo armás vos?

- Sí, lo armó todo yo. Menos el motor que me lo hace “Sugus” Angelotti. El resto está en mis manos. Heraldo Marteletti me hace los amortiguadores y Gastón Maggi me da una mano en el chasis. Pero es íntegramente armado por mí.

- ¿Pensás seguir en las próximas carreras?

- La idea es continuar durante toda la temporada. Estamos consiguiendo publicidades, que me darían una mano importante para poder mantener los gastos del auto que cuesta mucho y si querés estar adelante, se requiere de plata.

- ¿Agradecimientos?

- A la gente que me da una mano, a Herarldo Marteletti, a “Sugus” Angelotti y a Pehuamotor. Especialmente a mi familia, amigos y todos aquéllos que me acompañan a las carreras.