El mes de diciembre de 1987 representó para la afición futbolística pehuajense en general, un largo paréntesis que recién se cerraría el domingo 10 de enero siguiente cuando se reanudara el denominado Torneo del Interior, ya en su segunda fase, porque ahí volvería a jugar Deportivo Argentino, representante de nuestra Liga de fútbol en dicho torneo y donde había realizado una muy buena performance en la fase inicial al ganar la subzona 2 cuando todavía restaban dos fechas para la finalización del fixture.

En consecuencia, Deportivo pasaría, a partir de enero de 1988, a integrar un nuevo grupo con algunos de los ganadores de las otras subzonas y algunos de los equipos cuyas Ligas tenían plaza directa para esa nueva fase, tal como quedó debidamente expresado en nuestra entrega anterior.

NUEVO PLANTEL

Estaba claro que el elenco azul tenía por delante una competencia mucho más exigente que la disputada hasta allí y por ello se pensaba en refuerzos de cierta jerarquía como para conformar un plantel más competitivo que pudiera estar a la altura de las nuevas exigencias.

RUMORES

Como era de esperar, lo primero en circular fueron rumores sobre tal o cual contratación. Así se habló en primer término de la posibilidad de contar con los servicios del gran arquero de la ciudad de Trenque Lauquen, Juan Domingo Guzmán, quien había sido uno de los pilares fundamentales que sostuvieron las destacadas campañas de Ferro Carril Oeste de dicha ciudad en los torneos del interior correspondientes a los años 1985 y 1986. Como se recordará, para la edición de 1987 en la que Ferro enfrentó a Deportivo, los arqueros del plantel verde fueron: Palacios, Apiroz, y Sierra.

El rumor ganó estado público y algunos medios de prensa se hicieron eco de ello, pero el mismo fue rápidamente desmentido por fuentes allegadas a las dos instituciones comprometidas en el posible pase.

LABANDEIRA

Otro tema era el del arquero uruguayo Rubén Labandeira, de la Liga Nuevejuliense, quien en principio fue tenido en cuenta por el técnico Nino Dameno para la primera fase del torneo pero debido a su nacionalidad y toda la tramitación que se necesitaba para habilitarlo, finalmente no jugó. Por entonces estaba muy fresco el inconveniente que había tenido Estudiantes Unidos en la edición anterior cuando incorporó al arquero uruguayo Pablo Lutz, de Calaveras, y que debido a no tener toda la documentación exigida, jugó un solo partido, el cual fue disputado bajo protesta por el rival, y luego no pudo volver actuar.

Pero para diciembre de 1987, Labandeira informó que había solucionado todos los temas referentes a la tramitación exigida y estaba en condiciones de jugar.

REINCORPORACIÓN

Antes de hacer nuevas incorporaciones, en Deportivo se pensaba en reincorporar a dos de sus principales defensores que no habían estado en la primera fase y que pertenecían al club. Uno de ellos era el marcador central Patricio Juan Carrica, cuyo pase, hasta el 31 de diciembre de 1987, pertenecía al Club Jorge Newbery de Salliqueló, de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. El otro era el polifuncional Guillermo Enrique Martínez que, aunque sin presentar un estado óptimo por falta de fútbol, estaba en los planes del técnico Dameno.

NUEVAS CARAS

El primer refuerzo que se conoció en el transcurso de los primeros días del aquel mes de diciembre, fue el defensor Juan Diez, un zaguero central que había jugado la primera fase para el Club Sarmiento que representó a la Liga de Coronel Suárez, y aunque en esa ocasión había actuado como lateral, había demostrado condiciones de firmeza en la marca y buen juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo.

Sin embargo, para entonces ya se había hablado del delantero Juan José Pagella, pero no se lo conocía todavía, dado que este joven estaba disputando las instancias finales del torneo nuevejuliense de segunda división con su equipo 12 de Octubre que luchaba por conseguir el ascenso a la división superior.

Pagella era un típico 9 de área –decían las informaciones que llegaban–, de una gran fortaleza física impulsada por su jóvenes 20 años de edad, y un elevado temperamento para luchar cada pelota como si fuera la última. Pero la afición todavía debía esperar para verlo.

DOS NOTICIAS

Como suele ocurrir, las mismas pudieron calificarse como una buena y una mala. La buena fue que se concretó la incorporación del delantero Sergio Guillermo Roura, destacado futbolista de la ciudad de Trenque Lauquen que cumpliera una excelente labor defendiendo la casaca de Deportivo Argentino en el Torneo Regional, como se lo llamaba entonces, de 1984. El popular Chiqui, como se lo conoce, había jugado en la primera división de Vélez Sarsfield a principio de los ’80, actuando también en el fútbol de Junín y en la Liga del Sur (Bahía Blanca), siendo luego una destacada figura en las campañas de los años 1985 y 1986 realizadas por Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen en el Torneo del Interior.

La mala era el alejamiento del notable volante Daniel Diósquez, quien sin duda había sido una de las máximas figuras de Deportivo en la primera fase del torneo. Todo el fútbol azul nacía en su cerebro y partía desde sus pies. Un estratega de elevada jerarquía que había demostrado excelente condiciones para la práctica del fútbol y un eficaz rendimiento a favor del equipo. Diósquez era un jugador para extrañar y Deportivo debería adaptarse a su ausencia, para lo cual sería su técnico Dameno el encargado de diagramar los nuevos esquemas tácticos.

UN ARQUERO Y OTRO PUNTA

Sobre fin de mes trascendió que Deportivo seguía buscando un arquero. Uno de los candidatos era Alfredo Leguizamón, arquero de Racing de Olavarría, mientras que el otro era el alto guardavallas Nolberto Oscar Ferrari, quien actuaba en la Liga Nuevejuliense. Entre ambos estaría el nuevo arquero de Deportivo Argentino que, naturalmente, debería disputar la titularidad con el eficiente Hugo Fernando Pizarro.

En relación a un nuevo punta, se habló de la posibilidad de contratar a un conocido delantero de la Liga de Nueve de Julio, José Luis Re, quien durante el último semestre del año 1987, jugó para Flandria y convirtió 5 goles en el campeonato de Primera C, siendo uno de los que más se hizo presente en el marcador dentro de un equipo que marcó muy pocos goles en las 19 fechas de la primera parte del certamen, dado que, como se recordará, ya estaban vigentes las temporadas que abarcaban el último semestre de un año y el primero del año siguiente, por lo tanto se trataba de la temporada 1987/88, pero aún no se sabía si Re continuaría o no en el club del ascenso.

PANORAMA

Con la reincorporación de Guillermo Martínez y Patricio Carrica, la posibilidad de contar con Juan Diez, la llegada de Sergio Roura, y la confirmación de Juan José Pagella, Deportivo estaba reforzando el plantel, aun cuando sintiera demasiado la partida de Daniel Diósquez.

Se buscaba un arquero más, y podría llegar otro delantero, aunque la contratación de Re parecía muy difícil. Sin embargo se esperaban novedades para la primera semana de enero, es decir casi sobre el límite fijado para la presentación de la nueva lista de buena fe que debía cumplimentarse el 8 de ese mismo mes, a dos días de reiniciarse el torneo en su nueva fase.

Próximo sábado: Deportivo cierra su nueva lista de buena fe con incorporaciones de último momento.