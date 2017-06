Liga de Fútbol Inclusiva

El equipo de fútbol del Taller Protegido Panadería El Futuro de nuestra ciudad debutó con una goleada en la primera fecha de la temporada deportiva 2017 de la Liga de Fútbol Inclusiva, que inicia su vigésimo campeonato de inclusión a personas con capacidades diferentes.

En la oportunidad, iniciando su octava temporada consecutiva en la señalada Liga, Panadería El Futuro goleó a su similar Estancia del Pilar por 11 a 2, ante un rival que hacía su debut absoluto en el campeonato que tuvo su jornada inaugural en el polideportivo de la ciudad de General Rodríguez, ubicada en el oeste del Conurbano Bonaerense.

La próxima fecha tendrá lugar el sábado 10 de junio, apuntó Susana Aguilar, agregando el agradecimiento a la Dirección de Deportes por cederles al entrenador y a Gonzalito por su buena predisposición y a todos los que siempre le dan una mano a la panadería, de una forma u otra.

CEREMONIA INAUGURAL

La delegación pehuajense disfrutó, además, del show presentado por la banda musical de los alumnos de la Escuela Especial Nº 501 de Lobos. Cuando se cantó el Himno Nacional había cuatro morteros que tiraban Banderitas Argentinas, como parte de los entretenimientos que se llevaron a cabo en la ceremonia inaugural, realizada antes de dar comienzo las competencias y a la que concurrieron organizadores y autoridades provinciales, entre otros.

BUENA ACTUACIÓN Y GOLEADA

Los goles del conjunto pehuajense, que ahora es entrenado por Jonathan González y Carlos Rivas, fueron marcados por Cristian Bueno (4), David Denti (2) Luis Gutiérrez (2), Jony Gutiérrez, Martín Díaz y Juan Ortiz. Destacándose la gran actuación del nuevo arquero Ariel Olivera, en el marco de un conjunto que tuvo un funcionamiento ideal, superando ampliamente a su rival en la faz futbolística y física, en la categoría D 1, superior a la que le tocó jugar el año anterior.

EL EQUIPO

Ariel Olivera, Roberto Gorosito, Marcos Marano, Jony Gutiérrez, Cristian Bueno, David Denti, Juan Ortiz, Luis Gutiérrez, Martín Díaz y Gonzalo Capúa. Entrenadores: Jonathan González y Carlos Rivas.

PROTAGONISTAS

Jony Gutiérrez

“Fue un lindo debut. Lo disfrutamos como lo hacemos en cada partido, dado que más allá de los resultados disfrutamos del fútbol, el compañerismo y jugar, que es lo que más nos gusta”.

“Muy contentos con el resultado, dado que fue muy abultado. De todas formas, es bueno reconocer que los rivales debutaban y les costó un poco”.

Roberto Luis Gorosito

“No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en esta primera fecha y en una nueva categoría a la que había que adaptarse. Pero, la verdad es que nos fue muy bien y pudimos traernos una goleada a Pehuajó”.

“Hace mucho que jugamos juntos, tratamos de hacerlo por abajo, no la reventamos más y así el equipo anda mejor. De todas formas, este partido no fue determinante porque los otros chicos debutaban, motivo por el cual tenemos que seguir trabajando y entrenando para lo que viene”.

Cristian Bueno

“Tuve la suerte de hacer dos goles, pero Jony (Gutiérrez) me dio dos asistencias, así algunos son compartidos. Tratamos de pasarnos la pelota y de hacer una buena dupla ofensiva”.

“Entramos concentrados a la cancha y nos encontramos con un equipo débil, seguramente porque eran la primera vez que jugaban”.

EL SUEÑO DEL PIBE

En otro tramo de la charla mantenida en la redacción de NOTICIAS, Cristian Bueno contó sus sensaciones luego de haber visitado el Monumental por primera vez, para ver en acción a River Plate, el club de sus amores.

Todo había comenzado días atrás, cuando “Nacho” Aristizábal, pehuajense radicado en Capital Federal que realiza un trabajo de integración en Boca Juniors, visitó nuestra ciudad y trajo obsequios de la institución a los chicos de la panadería. Pero no todos eran xeneizes, y así lo hizo saber el propio Cristian, quien solicitó el mismo trato de la gente de River. La respuesta no se hizo esperar y la filial local del equipo “millonario” se acercó a la panadería con indumentaria de regalo. Pero no quedó ahí, sino que también fue invitado para asistir a un trascendental compromiso por el torneo de A.F.A., jugado días atrás ante Rosario Central. Sobre el particular, Cristian contó que “fue como cumplir con el sueño de mi vida. Ver a los jugadores salir a la cancha me dio una emoción bárbara y además aprendí las canciones, dado que River Plate es lo más grande que hay”; apuntó entre risas.