Enduro del verano

Nicolás Cano participó de la 24º edición del Enduro del Verano en la ciudad balnearia de Villa Gessell, escenario de una de las competencias de motos y cuatriciclos más importante y numerosa del país.

Con el Nº 333 asignado por los organizadores, el pehuajense llegó a la meta en su moto Honda CRF 250, en la categoría Master B Open 4T y 2T de 40 a 44 años, donde ocupó la 42º posición, ubicándose en el puesto 143º en la clasificación general.

Al término de su 13º participación en la señalada carrera, en diálogo con NOTICIAS, el experimentado piloto de nuestra ciudad dejó los siguientes conceptos, destacando que pudo ver la bandera a cuadros, más allá de los problemas mecánicos que debió soportar, entre otros temas relacionados a la organización.

LA CLASIFICACIÓN

“El sábado fuimos a clasificar. Había cambiado la transmisión de la moto para que sea un poco más larga. La idea era que en las rectas largas me responda mejor, dado que la diferencia entre las 250 cc -como la mía- con las 450 cc es muy grande en los trayectos largos. Se me van, entonces con la transmisión larga la idea era que funcione mejor. La había probado y se notaba mucho la diferencia. El sábado anduvimos bien. Di dos vueltas, clasifiqué tranquilo y largué en la cuarta fila el domingo, día de la carrera principal”.

CARRERA

COMPLICADA

“En la madrugada del domingo llovieron 60 milímetros, la pista estaba con muchísima agua, la arena mojada, el circuito muy pesado, anularon algunos sectores del mismo y nos tuvieron con una temperatura muy elevada esperando con la ropa de competición mucho tiempo antes de largar, soportando el calor. Encima me mandé una “macana” (sic), porque en la segunda vuelta me empezó a patinar el embrague al estar tan pesada la arena. Cuando cambié la transmisión pensé en la arena normal, pero dado las circunstancias cometí un error. Así fue como destruí el embrague y a partir de la tercera vuelta anduve sin embrague. Pero fue un error mío, ya que el domingo la podía haber transitado un poco a la pista y me hubiera dado cuenta. Pero me quedé tranquilo en los boxes y no pensé que iba a pasar lo que pasó. Pero a pesar de eso pude cruzar la meta y quedé 42º en la clasificación de mi categoría. El año pasado había estado 33º, me fui un montón para atrás. Pero comparando con los compañeros de siempre, a todos les pasó algo parecido. Uno de ellos había culminado 10º el año anterior y en esta edición se ubicó en el puesto 25º. Fue una carrera complicada, para nada fácil”.

LA ORGANIZACIÓN

“Se les ha ido un poco de las manos. Había 630 cuatriciclos, una barbaridad. Hubo muchas quejas al respecto y es mucho el proceso que tiene que vivir el piloto antes de largar. Si uno está esperando cerca de una hora para largar, cambiado, con calor, al rayo del sol, etc., la tensión es muy grande. Si bien le llaman la carrera más grande del mundo, da la impresión de que importa más la plata, dado que los pilotos profesionales gozan de muchos beneficios y los que no lo somos la pasamos un poco mal en cuanto a la organización. Ellos están con las promotoras con los paraguas que los protegen del sol, los hidratan, y el resto nada. Eso está mal, a nosotros no nos dejaron ni pasar una botellita de agua. Pero eso como queja, nada más, el resto lindo”.

¿CAMBIO DE MOTO?

“El año que viene voy a ver cómo me preparo. No sé si ésta no fue mi última participación con la 250 cc, más allá de que después, en la tierra, a mí me sirve porque acá los circuitos son chicos y se aprovecha bien, sobre todo porque no te exige tanto en lo físico. La 450 cc sí, pero bueno, veré. Por ahí me paso, pero tendré que empezar a entrenar para correr con una 450 cc que no te pone tantos límites como la 250 cc. Después tranquilo, lo importante es que no me golpeé y pude terminar la carrera”.