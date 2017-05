Minuto ‘91

En una tarde fría pero soleada, el pasado domingo se disputó la quinta fecha de la primera rueda de la etapa clasificatoria del campeonato de Primera división que organiza la Liga Pehuajense de Fútbol en la presente temporada.

- - - - -

Se jugaron tres partidos en nuestra ciudad y el resto de la jornada se completó en escenarios de la región. En la Zona A hubo partidos muy atractivos, sobre todo el superclásico jugado entre Deportivo Argentino y Estudiantes Unidos, en el José Esteba Garré de los primeros. La pulseada quedó en manos de los azules, que terminaron goleando 4 a 1 a los albinegros, en un partido que tuvo de todo y dejó varias jugadas polémicas para el análisis.

- - - - -

Mismo grupo donde los punteros ganaron sus compromisos para seguir en lo más alto. En tal sentido, San Martín se trajo tres puntos de oro de la ciudad de Daireaux, venciendo Bull Dog 3 a 1 para continuar como líder. Acompañado siempre por Empleados de Comercio de Bolívar, que doblegó en el Complejo la Victoria de la vecina ciudad a Bancario de Daireaux, 2 a 0. Otro que volvió al triunfo y se recuperó de la derrota sufrida la semana anterior fue Defensores del Este. Goleó a Independiente de Mones Cazón en el Alberto Irigoyen 5 a 2 y sigue en la pelea por alcanzar a los de arriba. Al tiempo que Independiente de Bolívar sorprendió a Atlético en Mones Cazón, llevándose los tres puntos a su ciudad, tras el 3 a 2 triunfal.

- - - - -

La Zona B tenía un partidazo programado en el Juan Halzague de Francisco Madero, donde se medían los dos punteros del grupo. El final vio al equipo local festejar, dado que Maderense dio cuenta de Calaveras por 2 a 1, en un resultado que pudo ser más abultado de no ser por las buenas apariciones del arquero Víctor Volpe, según relatan las crónicas llegadas desde la tierra de la manzanilla.

- - - - -

El que dio el batacazo en nuestra ciudad fue Balonpié Bolívar, equipo debutante en la Liga Pehuajense de Fútbol, que vapuleó a KDT en el Jesús Díaz 4 a 1 para alcanzar a los del matadero en la tablade posiciones, siendo ahora los dos escoltas del equipo que conduce tácticamente Casimiro Fernández.

- - - - -

Unión se hizo fuerte en el Gregorio Carro de la localidad de Curarú y le ganó a Fútbol Club de Henderson 3 a1 para seguir en zona de clasificación al Petit Torneo, ocupando el cuarto lugar en las posiciones. Mientras que Boca Junior logró su primera victoria en lo que va del certamen, y en condición de visitante; dado que doblegó a Juventud Unida en el Demetrio Hernández de la ciudad de las diagonales, por la mínima diferencia, como para empezar a confiar en lo que viene. Cerrando los resultados de este grupo, el empate en un tanto por bando entre Atlético Urdampilleta y Progreso de Juan José Paso, en un enfrentamiento que tuvo lugar en la localidad de los primeros.

- - - - -

El clásico arrancó con una perlita como para cerrar el estadio, dado que a los 5’, Andrés “el Chavo” Collado se despachó con un golazo desde la mitad de la cancha, venciendo con un milimétrico zurdazo, la resistencia de Lucas Morán, visiblemente adelantado. Deportivo siguió manejando las acciones y tuvo sus chanches de aumentar la cifra en el marcador, hasta que a los 36’ llegó un centro al área azul y Gabriel Bazán sancionó penal tras una supuesta mano de Federico Barros, quien se disponía a controlar el balón en el área. El centro delantero Lucas Andrich lo cambió por gol y el pleito quedó uno a uno, antes las airadas protestas del público local.

- - - - -

Luego hubo un gol de cabeza de Agustín Galassi que fue anulado a instancias del asistente Franco Grandoso, tras un centro de Collado que dio la sensación de haber encontrado al delantero azul en posición lícita cuando partió hacia el área. Y cuando se apagaba la etapa, llegó la jugada del penal a favor de Deportivo y la expulsión de Horacio Bianchi en la visita. Andrés Collado habilitó a Santiago Vizio por la izquierda y cuando el hábil volante pisó el área fue derribado por el marcador central albinegro, que vio la segunda tarjeta amarilla y se fue antes de tiempo a las duchas. Juan Martín Tallarico lo cambió por gol y dejó al local merecidamente en ventaja, culminando así una entretenida primera etapa.

- - - - -

En el complemento, Miguel Ángel Romero trató de acomodar la defensa sin realizar cambios, pero el partido siguió en manos de los locales. Hasta que a los 13’ llegó otro gol de Juan Martín Tallarico, marcando con un toque sutil ante el arquero Morán, tras un buen centro de Agustín Galassi desde la derecha. Estudiantes Unidos fue en busca del descuento con mucha vergüenza deportiva, pero encima llegó la expulsión de Nicolás Legammari, tras un insulto al árbitro víctima de la impotencia.

- - - - -

Con dos jugadores más en la cancha, Deportivo encontró los espacios y le pudo asestar una goleada histórica a Estudiantes, pero sus jugadores no estuvieron finos en la definición. El cuarto tanto llegó de la mano de Juan Martín Tallarico cuando agonizaba el cotejo, sumando tres en su cuenta personal, lo que le permitió quedarse con la pelota del clásico, en una tarde que lo tuvo como figura, junto con Andrés Collado y Santiago Vizio, entre otros.

- - - - -

Maderense superó claramente a Calaveras en el duelo de punteros de la zona B. Desde el comienzo de la brega el equipo que dirige Casimiro Fernández dominó el pleito. Una a una las situaciones de gol fueron apareciendo en el arco de Calaveras, basados en el buen trabajo de Corrales, Alfonso y Sosa, sumado al complemento de Barraza y Baselli. La visita estaba sorprendida y no hacía pie, sólo Volpe sostenía el resultado. Pero a los 19', luego de una buena acción personal de Corrales por su costado, desborda y lanza el centro que Sosa de cabeza abre el marcador. Siguió mejor Maderense, y a los 44' Alfonso derrota nuevamente al arquero y pone el 2 a 0 con lo que finaliza el primer tiempo, con un neto ganador y resultado exiguo.

- - - - -

En la segunda etapa, el local bajó la intensidad del juego, pero igual tuvo situaciones de riesgo salvadas por Volpe o mala la puntería de los delanteros. Cuando el juego se desempeñaba "tranquilo" para el verde llega la jugada que le abrió un interrogante al resultado final del partido. Centro largo desde la mitad de la cancha al área de Velázquez, el arquero que sale empuja a un delantero, Suárez, el árbitro da penal que Coronel convierte para "Cala", Estaban 2 a 1 y faltaban 15'. La visita fue en busca de la paridad, de manera desordenada y Maderense se refugió en su campo. Hubo una situación dudosa en un cruce de Morel que se pidió penal, el árbitro Suárez -de aceptable desempeño- dejó seguir. Figuras en el local: Alfonso, Corrales y Sosa. En Calaveras: Volpe, quien evitó que la diferencia fuese mayor.

- - - - -

Balonpié se llevó tres puntos esenciales de Pehuajó al derrotar por cuatro goles a uno a KDT. La victoria le permitió al conjunto de Bolívar llegar al piso de las diez unidades, lugar que ahora comparte con Calaveras, que perdió el liderazgo en manos de Maderense. En cambio, KDT no pudo ganar y sigue con cinco puntos. Como dato, el conjunto que dirige Funes, jugando de local, acumula dos derrotas consecutivas y un solo empate. En cambio, Balonpié ganó las dos veces que salió de Bolívar.

- - - - -

El partido fue cambiante, porque en el comienzo, cuando los equipos se acomodaban, el local se encontró con un claro penal, que Locastro cambió por gol. Parecía que la tarde iba hacer roja y blanca, pero nada de eso ocurrió, porque la visita insinuó y llegó a la igualdad, también por la misma vía, con un penal convertido por Pierguidi, tras una gran definición. Después esta primera parte poco pasó, sólo una jugada que el local protestó, cuando Maxwell sacó una pelota sobre la línea, después de un grosero error de Campos.

- - - - -

En la parte final, todo pasó por los errores defensivos de KDT y la efectividad y contundencia de Balonpié. El local se equivocó en el fondo y los de Panaro no fallaron en las posibilidades que tuvieron para definir un partido que, cuando comenzaba la tarde, no daba la impresión de que fuera hacer tan fácil desde los goles; no tanto desde lo futbolístico. Dos de Cattáneo y el restante de Nicolás Sardón terminaron sellando el resultado final. Victoria de Balonpié que le sirve para ganar en confianza, después de haber caído ante Atlético Urdampilleta; y derrota de KDT, que tuvo falencias en el fondo y no mostró juego en la zona media para alimentar a los hombres de arriba.

- - - - -

Los puntos altos del partido pasaron por Ezequiel Cattáneo: marcó dos goles y asistió en el otro. El buen trabajo de Erreca en el fondo, se mostró seguro siempre. Y el segundo tiempo de Nicolás Sardón, el volante ganó en confianza y le llevó muchos dolores de cabeza con su velocidad por su carril. En KDT, poco para analizar, sólo la entrega de Juan Luis Carrica. Buena fue la cantidad de público que se acercó. Hacer la mención de siempre a la gente de la comisión de KDT, que se acercó a nuestras cabinas con un café y un alfajor. Un gesto para destacar.