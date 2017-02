En la cancha de Calaveras

Mañana domingo comienza a disputarse el torneo de verano femenino (fútbol 11), denominado “Copa Seguros Generales de Guillermo Padulo”, como antesala de lo que será la presente temporada, con vistas y el objetivo puesto en la creación de un campeonato para damas organizado por la Liga Pehuajense de Fútbol.

La contienda deportiva se desarrollará a partir de las 16:30 y se llevará a cabo en la cancha “7º de Abril” del Club Atlético Calaveras de nuestra ciudad, con una entrada general de 30 pesos y un esmerado servicio de cantina.

En el primer partido se medirán Atlético KDT vs San Martín. En el segundo cotejo lo harán Calaveras vs Agropecuario de Carlos Casares y por último se enfrentarán Defensores del Este vs Deportivo Guglieri de Daireaux; señala la información acercada por la Comisión de Fútbol Femenino de Pehuajó, entidad organizadora del evento.