Luego de una gran temporada con Unión de Curarú, el arquero Luciano Gentilli diálogo con NOTICIAS. Cuenta que aun no definió en que equipo jugará en la próxima temporada, la cual sería su última. Remarcó que Unión es su casa.

Luciano, ¿qué balance te dejó el último torneo?

La verdad que van pasando los años y cada temporada que pasa la Liga Pehuajense está cada vez más linda. De 20 equipos, catorce arman equipos para campeonar o intentarlo. En cada inicio de la liga llegan jugadores experimentados y del ascenso como es el ejemplo de Víctor Volpe que la jerarquizan. Eso está muy bueno porque uno tiene mantenerse siempre a un nivel alto.

En lo que se refiere a Unión, las lesiones y suspensiones le jugaron en contra sobre el final del torneo.

Si y quedó demostrado de que éramos un equipo corto. Nos faltaron 4 jugadores en cada semifinal y eso se notó mucho. Como se dice en estos casos, morimos de pie y Calaveras fue un justo ganador.

¿Y en lo personal?

En lo personal me sentí muy bien. Fuimos el equipo con la valla menos vencida en el clasificatorio de nuestra zona. Siempre lo digo, llegar hasta los 4 mejores del torneo es muy importante. En lo personal era muy especial porque ponía en juego muchas cosas. En Unión llegué a lo máximo, entonces a veces estaba la pregunta ¿para qué volvés? Todos me decían que estaba loco, pero hoy no me arrepiento. Volvimos a llevar a Unión a ser protagonista de un torneo y dejarlo entre los 4 primeros, dejando equipos de mucho peso y de mucha historia en la liga. Formamos un gran grupo humano y se vio reflejado tanto dentro como fuera de la cancha. Con decirte que hasta hoy siguen esos vínculos. Eso es lo importante.

¿Vas por la revancha este año? ¿Seguís en Unión?

La verdad que voy analizando muchas cosas. Vamos a ver qué decido. La gente de Unión sabe que para volver es para ser protagonista como lo fuimos cada vez q defendí esa camiseta. Pero sé que no es fácil para ellos. Es mucho trabajo durante el año. Así que veremos qué es lo mejor. Unión es mi casa ya sí me lo hacen sentir. Veremos qué es lo que nos trae el 2017. Seguro que es mi último año en la liga, ya son 11 años continuos. Siempre me gustan los desafíos. Unión el año pasado era uno de ellos.

¿Pero sería tu último año en la liga o en el futbol?

En la liga, ya es hora de volver a casa. (Risas) Soy un hijo adoptado de Pehuajó. Tengo grandes amistades y mitad de mi vida la transcurrí ahí en Pehuajó.

Volviendo a la gente de Unión. Todo aquel q estuvo quiere volver. ¿Es especial el hincha?

Y es una sensación hermosa. La gente te hace sentir, el sentido de pertenencia por el pueblo. Ello están a la espera del domingo para vernos y nosotros sabemos que es así. Por eso, nosotros nos brindamos al 100x 100. Se lo dije a los chicos que lleve este año y me agradecieron al final del ciclo. El hincha de Unión te espera con el corazón en la mano y te lo da domingo a domingo.

¿Calaveras fue un justo campeón?

Sí, creo que fue un justo campeón. Igual Deportivo, los dos tenían a los mejores del campeonato. De un lado Víctor (Volpe) y del otro lado Juan Martín (Tallarico). Cualquiera de los dos era un justo campeón

¿Qué esperás para esta temporada?

Lo de todos los años, poder disfrutar del futbol y tratar siempre de estar en un club que quiera ser protagonista. Por último quisiera mandarle un saludo a toda la gente de Pehuajó y en especial a la gente de Curarú.