Speedway

El pehuajense Lucas Lamanna cosechó una nueva victoria días atrás en la ciudad de Daireaux, donde se disputó la octava fecha de los campeonatos de speedway internacional y bonaerense, jornada que debió ser suspendida el pasado sábado a raíz de las inclemencias del tiempo y se corrió entre semana.

Se trató de la segunda victoria consecutiva de Lucas Lamanna en la categoría 110 cc estándar, dado que finalmente fue revalidado el primer lugar que el piloto pehuajense había cosechado días atrás en Colonia Barón y que había quedado en suspenso tras la revisión técnica.

Tras este nuevo triunfo, la alegría del equipo pehuajense quedó plasmada en las redes sociales, donde apuntaron “pudimos traer el primer puesto de Daireaux. Pude ganar la serie y final, no me queda más que agradecer a mi viejo (Daniel Lamanna) por la moto que armó, a Mauri Acosta por el motorazo que nos dio, a Marcos Acosta por el escape. A los locos que me hicieron el aguante en la carrera y a todos los que me tiraron buena onda y me desearon suerte antes de largar!!”.

En el Internacional Ganaron Dawid Stachyra (Polonia) y Julián Sogorbe.

Principales resultados

50 cc. Menores

Serie 1: Torresi-Felix-Ledesma-Mensi-Daniello

Serie 2: Monchiavi-Falcón-Romano-Gonzalez-Fridel

Semi 1Monchiavi-Gonzalez-Felix-Mensi-Romano

Semi 2: Torresi-Falcón-Ledesma-Fridel-Daniello

Final: Torresi-Monchiavi-Gonzalez-Falcon-Felix-Ledesma-Mensi-Fridel-Daniello-Romano

50 cc. Mayores

Serie: Acuña-Ciarrochi-Allivellatore

Semif: Ciarrochi-Acuña-Allivellatore

Final: Ciarrochi-Acuña-Allivellatore

200 cc.

Serie 1: Sogorbe-Moreno-Balbuena

Serie 2: Mensi-Moris

Semi 1: Carro-Mensi-Moreno

Semi 2: Sogorbe-Moris-Balbuena

Final: Sogorbe-Mensi-Moris-Carro-Balbuena-Moreno

500 cc. B

Serie: Damián Boyero-Leo López-Nicolás Balle

Semif: Leo López-Nicolás Balle

Final: Nicolás Balle- Leo López

- Damián Boyero sufrió una fuerte caída, tiene un fuerte golpe en la espalda.

500 cc. A

Serie 1:Husman-Manev-Groh-Stachyra (ab)

Serie 2:Melnychuk-Franchetti-Marquez

Serie 3: Fierlej-Sanchez-Liysak

Serie 4: Mesiac-Westdorp-Torresi-Curzio

Serie 5: Stachyra-Mesiac-Melnychuk-Lysak

Serie 6: Westdorp-Marquez-Groh

Serie 7: Fierlej-Romano-Manev-Torresi

Serie 8: Husman-Franchetti-Zubillaga-Curzio

Serie 9: Stachyra-Fierlej-Marquez-Curzio

Serie 10: Melnychuk-Zubillaga-Torresi-Groh

Serie 11: Franchetti-Lysak-Westdorp-Manev

Serie 12: Romano-Husman-Mesiac

Serie 13: Stachyra-Westdorp-Romano-Zubillaga

Serie 14: Franchetti-Mesiac-Fierlej-Groh

Serie 15: Melnychuk-Manev-Sanchez-Curzio

Serie 16: Husman-Lysak-Torresi-Marquez

Serie 17: Stachyra-Franchetti-Torresi-Sanchez

Serie 18: Lysak-Romano-Groh-Curzio

Serie 19: Mesiac-Zubillaga-Manev-Marquez

Serie 20: Fierlej-Westdorp-Melnychuk

Semi 1: Stachyra-Mesiac-Westdorp-Husman (cae)

Semi 2: Melnychuk-Lysak

Final:

1º DawidStachyra (Polonia).

2º Stanislav Melnychuk (Ucrania).

3º Pawel Miesiac (Polonia).

4º Vitaly Lysak (Ucrania).

La última fecha del campeonato se estará corriendo el próximo domingo 12 en Bahía Blanca, Aldea Romana.

Speedway Bonaerense

50 CC Limitada:

Serie: Carlucho-Martin-Palacios

Final: Martín-Palacios-Carlucho (ab)

50 CC Libre:

Serie: Carlucho-Hoyos-Fernández-Labaronie-Loureiro-Palacios

Final: Fernández - Hoyos - Labaronie - Palacios.

110 CC STD

Serie 1: Gutierrez-Lamanna S-Luna-OrellanoKloster-Delpoc

Serie 2: Loureiro-Rios-Palomeque

Serie 3: Lamanna L-Lamanna H-Amado. Villar

Repechaje: Muriño-Piccirilli-López

Final: Lamanna L-Ríos-Martínez

110 CC BSE:

Serie: Sayago-Muriño-Amado

Final: Muriño-Sayago-Amado-Ríos