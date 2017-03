LPF

Los equipos comenzaron sus respectivas pretemporadas de cara a un nuevo año oficial. La fecha de inicio sería el 23 de abril (dependiendo qué ocurre con KDT en el Federal C). NOTICIAS tuvo la oportunidad de hablar con protagonistas de cinco de los 20 equipos que formaran parte en este 2017 del certamen de primera división.

DIEGO CAÑETE (DEFENSORES

DEL ESTE): “SUEÑO CON SER

CAMPEÓN CON DEFENSORES”

“Estoy muy feliz de poder seguir un año más en el Club. Les había dado la palabra a los dirigentes de que Defensores tenía la prioridad y así fue. Con muchas ganas de volver a ponerme esa gloriosa camiseta”. “Tengo muchas ganas de revancha, quedé con mucha bronca en el torneo pasado de no poder darle el campeonato a la gente. Este año voy con muchas más ganas que antes.

“La llegada de Naser nos va a dar un plus. Él fue muy importante en el campeonato de 2015 y el año pasado también tuvo un gran torneo. Ojalá podamos conformar una buena dupla para alegría de todos. No te imaginás la ansiedad que tengo de que arranque ya el torneo. Mucha adrenalina de que vuelva a rodar la pelota. Sueño con ser campeón con Defensores, voy con ese objetivo. Si no, no sirve el entrenamiento y el sacrificio de viajar todo el año”.

MATÍAS TOLOSA (CALAVERAS)

“ES UN LINDO DESAFÍO GANARME

UN LUGAR EN EL PLANTEL CAMPEÓN”

“Siempre es lindo volver al club donde jugué tantos años y adonde me tratan muy bien. Estoy feliz por eso. En lo personal no sé si es una revancha, pero sí es un lindo desafío ganarme un lugar en el plantel campeón y volver a llevarlo a lo más alto. En el primer amistoso, me sentí mejor de lo que esperaba. Me entendí bastante bien con chicos con los que nunca había jugado. Obviamente que me falta mucho por mejorar y corregir. Pero voy a llegar muy bien al comienzo del campeonato. Gastón (De Antón) siempre me pide que sea el volante que más se suelte y que sea la conexión con los delanteros. Me da mucha libertad y a la hora de presionar que sea uno más para recuperar. Uno está ansioso con que arranque el torneo, pero con los amistosos se controla mejor. Si bien no es lo mismo que jugar por los puntos, los trabajamos con toda la seriedad, así lo jugamos con más intensidad, como si fuera por el torneo”.

HORACIO BIANCHI (ESTUDIANTES

UNIDOS): “PERSONALMENTE LAS

EXPECTATIVAS SON LAS MEJORES”

“Me llamaron y se dio. Siempre es lindo cambiar de aire y conocer gente e instituciones nuevas. Personalmente las expectativas son las mejores, con ganas de volver y estar en lo más alto. El objetivo del Club también es el campeonato, ya que vienen de hacer un año más que positivo jugando las semifinales. No creo que sea nada especial para el hincha por haber jugado en el club rival. La realidad es que mis mejores años fueron en Deportivo como en Atlético MC, en 2008. La relación es muy buena con toda la gente de Deportivo, siempre se portaron excelentes y uno eso nunca lo olvida. De hecho, este año estuve muy cerca de volver, a toda esa gente, a la cual, como al club, le deseo lo mejor”.

ROLANDO GEBRUERS (SAN

MARTIN) “CUANDO MAURO ME

LLAMÓ, NO DUDE EN VENIR”

“Estoy muy contento de volver a San Martín, es un club grande y me trataron muy bien cuando estuve. Por eso no dudé en regresar. Vengo a sumar y la primera prioridad es clasificar al Petit y después se verá para qué estamos. Hay que ir paso a paso. He jugado con él y sé que conoce muy bien el club, por eso cuando Mauro (Ferracci) me llamó, no dude en venir. La Liga cada vez se hace más fuerte y muy competitiva. Tenés que estar muy bien físicamente para poder llegar lejos”.

MIGUEL MARTIN (DT JUVENTUD

UNIDA) “EL OBJETIVO ES PELEAR LA

CLASIFICACIÓN AL PETIT TORNEO”

Sirvió y mucho el amistoso ante San Martín. Lo único negativo fue que estuvo bravo por la alta temperatura. Desde lo táctico pude probar algunas variantes. El próximo domingo 12 de marzo recibiremos a Independiente de Mones Cazón en nuestra cancha. El objetivo es pelear la clasificación al Petit Torneo. En tema de jugadores a traer lo estamos viendo. Todavía nos queda el partido del 12. Si todo anda bien, ahí cerramos con los refuerzos. En los últimos años, hubo torneos donde no salieron las cosas como se pensaba, pero estamos trabajando para revertir eso. Que vuelva Fútbol Club capaz que es especial para el hincha, hay gente que le gusta que haya un clásico. En lo personal, no me cambia en nada, yo me debo a Juventud. Nuestro objetivo es más importante que un clásico. Al simpatizante, decirle que estamos trabajando para lograr la clasificación al Petit, que nos acompañe y aliente a nuestros jugadores”.