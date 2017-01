LPF

El arquero fue la gran figura del Calaveras en el logro de su nuevo campeonato. NOTICIAS, dialogó con Víctor Volpe, donde explica por qué continuará en el club, el cariño de la gente y qué le gustaría hacer luego de que se retire del fútbol.

Una temporada más en Calaveras

Si, un año más, es un club que en poco tiempo me ha dado mucho.

Eso en la balanza decide al tomar la decisión

El cariño es muy importante y me han demostrado mucho en este tiempo, tanto la gente, dirigentes y compañeros. Si me pasa de pensar, que ya logré lo más importante que es un campeonato. Cualquier resultado, a no sea él bicampeonato, sería como un fracaso.

¿Te sorprende el cariño de la gente hacia vos?

Si, la verdad que sí, porque todos hacemos un sacrificio bárbaro, y dejamos todo en la cancha. Obvio que el reconocimiento es hermoso.

¿Ya caíste de lo que fue toda esa fiesta el 4 de diciembre?

Ahí te das cuenta de lo importante que es para la gente salir campeón, cómo lo vive y cómo lo disfruta. Ellos te hacen sentir lo que lograste.

¿Cómo fue la historia del penal que venías "atajando" desde hace 2 semanas?

No lo venía atajando. En una charla con mi amigo salió eso, por suerte se dio y sirvió. Obvio que Lucho (Gentili) tuvo mucho que ver. (Risas)

¿Fue una de tus alegrías más grandes dentro del fútbol?

Siempre conseguir un título es una alegría, este campeonato tuvo un sabor especial porque fue en mi ciudad y lo disfruté con los viejos

¿La virtud de este equipo, fue ganar siempre que estuvieron obligados a hacerlo?

Levantarse en los momentos difíciles, y darse cuenta que nos estábamos quedando sin nada. Que el objetivo que nos habíamos planteado se nos estaba escapando y era pura responsabilidad nuestra.

¿Cuál de todos los momentos fue el más complicado?

Cuando hubo que ir a ganar a Bolívar, porque no nos quedaba otra que ganar.

¿Qué les dio Gastón De Antón?

Es un técnico joven y ve muy bien el fútbol.

¿Qué jugadores te sorprendieron?

Es difícil dar nombres, de Calaveras, Ayende me gustó mucho. Por supuesto el campeonato de Moretti y de Coronel. La realidad es que la liga trae cada vez jugadores más interesantes

¿Por qué no aparecen arqueros en las inferiores?

Primero, porque no hay quien los trabaje, hace un tiempo el “vasco” (Landaburu) está haciendo un muy buen trabajo, pero se verán sus frutos a futuro, y después porque al ser tan competitivo los clubes no quieren arriesgar y prefieren ir a lo seguro. Juan Pablo (Gortari) es un gran arquero pero nunca le dieron la chance en un equipo armado.

No es que te quiera retirar. ¿Te gustaría ser técnico o estar en un cuerpo técnico a futuro?

Sí, en Pehuajó me gustaría. Para eso me tengo que radicar allá. Si tengo que elegir, me gusta más la formación e inclinarme para lo que sé, que son los arqueros.