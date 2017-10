Maderense le ganó nuevamente a Deportivo como había sucedido en la fecha inicial del Petit. Rápidamente el equipo local comenzó a dominar las acciones del encuentro, Corrales, Sánchez, Baselli y Bagatto se adueñaron de la zona media y los delanteros Sosa y Barraza se mostraban muy peligrosos. La visita no se encontraba en su juego, Baselli es el primero que tiene una posibilidad que salva bien el arquero Calabria, se jugaban 2’ y el equipo de Fernández comenzaba a hacer mejor las cosas. Con gran precisión el verde de Madero acorraló a su rival contra su valla. Deportivo se encontraba desorientado. Todo era del local a los 16’ tiro libre de Morel, Calabria da rebote y Barraza no supo definir salvando bien el arquero. La intensa lluvia hacía que el juego no fuese muy lucido. Baselli ingresando por su costado remata y el arquero Calabria detiene, corrían 21’. Tanto iba Maderense que logra la apertura del marcador cuando a los 26’ un excelente centro de Morel de pelota parada es cabeceada por Corrales que somete a un atónico Calabria. El verde se ponía al frente en el resultado y estaba bien. Deportivo no demostraba su buen juego, bien marcado Collado y Tallarico solo tenía algunas insinuaciones.

Se adelanta el azul, la roba Maderense sale la contra entre Corrales y Barraza, el balón le queda a pampa Sosa que le da con la punta del pie, el reloj marcaba 28’ desviados se va el cuero. Clara situación de gol. Continuó manejando el pleito los locales con el gran despliegue de Corrales y la firmeza de la zona defensiva.

A los 37’ llega el segundo gol para Maderense, pelotazo largo fallan los centrales de Deportivo, la pelota que le queda a Barraza quien se abre a la derecha derrotando a Calabria con remate al arco vacío.

Se fue así un primer tiempo con un claro dominador el local y un desconcertado equipo azul. Deportivo ensaya una variante Orellano reemplaza a Gónzalez para darle más movilidad a la zona media y buscar compañía para Tallarico y Galassi.

En el comienzo de la etapa Tomás Arive ve la segunda amarilla y es expulsado. Deportivo perdía y estaba con diez hombres, parecía que todo se le pondría cuesta arriba. A los 5’ un cabezazo de Sosa se escapa cerca. A pesar del jugador de menos el azul logra el descuento. Tiro libre de Collado del costado derecho cerrado Braian Luna derrota a Velázquez, gol en contra del central verde cuando se jugaban 8’. Deportivo con ese gol fue por la paridad. Maderense no era el mismo equipo del primer tiempo. Un buen pase de Collado a Tallarico, salvando Velázquez tirándola al corner, iban 13’ y el partido se tornaba dramático. Del tiro de esquina cabecea Tallarico desviado. Orellano a los 15’ saca un remate del sector izquierdo que se fue cerca del segundo palo.

El equipo de Crivaro se mostraba mejor, aun sin ser fino en el pase final. Maderense apostaba a la contra, en una de ellas Omar Sosa deja varios defensores en el camino, Huguenin le comete falta, viendo la segunda amarilla y la lógica expulsión. Esta jugada trajo como consecuencia un pequeño tumulto por lo cual el encuentro estuvo suspendido por la protesta de la gente azul, la llegada de la policía calmo lo ánimos, reanudándose la lucha con un tiro libre pateado por Morel que salió alto. Se jugaban 22’ y la visita quedaba con 9 jugadores. Todo parecía que era para Maderense, pero el futbol hay veces que da sorpresa. Los verdes en contadas oportunidades pudieron marcar con claridad la diferencia futbolística en el campo de juego. Depo atacaba como podía metiendo bochazos al área, en uno de ellos cabecea Galassi desviado. Maderense responde con un remate de Barraza en una buena contra que detiene el arquero. Se suceden los cambios en el local y el arbitraje comienza a ser objetado por ambos planteles. Nazareno Sosa comete una falta a Tallarico y ve la segunda amarilla y la roja a los 46’, ahora es el local quien pierde un jugador. Velázquez ataja bien un entrada de Tallarico y Maderense desperdicia una clara contra entre Sosa y Casavecchia (que convierte en posición adelantada).

Para el final quedaba la expulsión de Corrales por ver la segunda amarilla. Los dos equipos terminaron con 9 jugadores. Buen triunfo de Maderense, merecido por lo hecho en el primer tiempo. Deportivo desconocido en el primer tiempo, en el segundo período mejoró, muy lejos del nivel demostrado el domingo pasado ante Defensores.