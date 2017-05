Una de las nuevas caras de Estudiantes Unidos para esta temporada, Lucas Andrich, diálogo con NOTICIAS, previo al clásico del domingo. Además el goleador cuenta lo difícil que es su zona. Donde manifiesta que cada fecha ves partidos, que tranquilamente pueden ser de petit, semifinal o final.

-Lucas, luego de la derrota en el inicio, se pudieron acomodar con tres triunfos.

-Sí, tuvimos un tropiezo del cual aprendimos que las cosas no iban a ser fáciles. Aunque creo que no merecimos perder ese partido, lo supimos utilizar de experiencia para que no vuelvan a suceder algunas cosas. Por suerte las cosas cambiaron y ahora nos encontramos con tres victorias que ayudan desde lo anímico

-Para no relajarse ahora viene el clásico el domingo...

-Un partido duro, ante un rival de jerarquía y de visitante. Todos factores adversos que nos van a demostrar para que estamos. Si hacemos las cosas como las venimos haciendo, no tengo duda de que lo vamos a sacar adelante. El grupo está muy bien.

-Es una zona que viéndolo desde afuera parece que todas son finales. ¿Es tan así?

-Y sí, es así. Si agarras el fixture de nuestra zona, en cada fecha ves partidos, que tranquilamente pueden ser de petit, semifinal o final. Y a eso súmale equipos "sensación" o "revelación". Te terminas encontrando que de 10 equipos, ocho pelean por cuatro lugares. Nuestra zona es una locura.

-¿Cómo te sentiste en estos primeros pasos en tu nuevo club?

-Muy bien, muy cómodo. Los compañeros, la dirigencia, la gente, todos me tratan de maravillas. Para los jugadores foráneos, es importante, ya que el único contacto que tenemos nosotros con ellos, son los fines de semana. Estoy muy contento en Estudiantes.

-¿Fue raro el primer viaje y no era para venir a KDT? ¿O lo asumiste rápidamente?

-Como todo cambio y luego de tanto tiempo haciendo el mismo recorrido, lógicamente es raro. Pero también estaba asumido, fue una decisión muy analizada, que me llevo un tiempo. A eso súmale lo que te dije antes de la gente y su organización. Se me hizo bastante fácil adaptarme

-¿Para qué está Estudiantes esta temporada?

-Cómo grupo nos propusimos ir cumpliendo objetivos a corto plazo. Estamos para cumplirlos y paso a paso llegar lo más lejos posible. Mirando siempre cerca y dando pasos firmes.

-¿Cómo viene ese rol de padre?

-Todavía me cuesta poner en palabras lo que me pasa todos los días cuando me levanto y lo veo. Es una sensación que todo el mundo debería vivir, porque te hace ver las cosas de otra manera. A veces nos hacemos malasangre por cada tontería, que cuando sos padre, te das cuenta que ni siquiera llegan a ser importantes