El arquero Raúl Donegani, es el nuevo arquero de Empleados de Comercio, señala la nota de Lanza la Bola. El flamante jugador “gallego” dialogó con nuestros colegas de FM 10 Bolívar, dejando los siguientes conceptos.

“Estoy muy contento, vuelvo a mi casa, donde está mi familia, mi amigos, estoy con mucha expectativa”

Repasando su historia y donde estuvo en estos años, Donegani comentó que “por motivos familiares me fui a vivir a Daireuax, donde pude jugar en ambos equipos; en Bancario primero y luego en Bulldog. Tuve dos años muy buenos, sumé mucha experiencia, y me fue bien”.

“La Liga está cada vez más competitiva, hay equipos que se están reforzando bien y Calaveras fue justo campeón”.

“Ahora vuelvo a Bolívar por un tema de mi trabajo – remarcó Raúl – me trasladaron acá, por lo que estoy con muchas expectativas y muchas ganas de hacer una buena pretemporada porque hace un año que no la hago; estoy acá para sumar”.

Y aunque recibió ofertas de otros lugares, “para mí Empleados significa familia, y yo priorizo la familias y es el Club donde me siento bien”.

Y aseguró: “Empleados es mi casa, viví cinco hermosos años desde que comenzó en la Liga, viví ese proceso y por más que estaba en otros clubes afuera, yo siempre seguí a Empleados y siempre quise que ganara”.

“Es vuelta, es una revancha personal, porque antes no tuve la chance de jugar en Primera, más allá de que jugaba en Reserva y hacía buenos partidos; pero irme afuera me sirvió mucho”.

También con humildad, Raúl comentó que viene a pelear el puesto. “El puesto de arquero es muy complicado. Lamentablemente no se está trabajando mucho en el tema de arqueros, por eso los clubes tienen que salir a buscar arqueros afuera. Yo siempre fui una persona que siempre me gustó entrenar, y no consigo el hecho de jugar sin entrenar”.

“Vengo a entrenar y a pelear el puesto con el arquero que esté; siempre desde abajo, con humildad”.

Aseguró que se encuentra realizando un entrenamiento para llegar bien, “no llegar pesado a la pretemporada, y con ganas de que llegue ese día. Tengo el sueño de ser campeón, siempre dije que cuando vuelva a Empleados quería jugar en Primera y ser campeón; es el objetivo principal, aunque no me toque jugar, siempre quiero que Empleados llegue a lo más alto”.

Fuente: FM 10 Bolívar.