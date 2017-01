El volante platense fue una de las buenas cartas que mostro la Liga Pehuajense en los últimos años. Inicio su camino por nuestro fútbol en San Martín, volvió con Defensores del Este donde se consagró campeón y en la última temporada vistió la casaca de Estudiantes Unidos. En los últimos días le salió la posibilidad de jugar en el ascenso de Italia. En diálogo con NOTICIAS, Damian Soria cuenta su nueva experiencia, lo que le dejo el paso por acá y lo que aspira en lo personal a futuro.

Damián, ¿cómo están siendo tus primeros días en Italia?

De a poco me voy acomodando, hicimos una mini pretemporada y ahora iba a jugar mi primer partido el jueves, me esperaron hasta último momento pero no llegó el pase, por suerte ya está todo bien y espero que llegue el día de poder debutar acá.

¿Hay algún jugador argentino en el plantel?

Si, Lionel Spínola. Jugó conmigo en el ascenso, después hay dos italianos y un senegalés que entienden español.

¿Eso ayuda?

Claro que ayuda y mucho. Igualmente estoy yendo aprender italiano, es difícil, pero voy bien.

¿El hola y chau ya lo tenés? (Risas)

Si, no me tenes fe. Mucho más avanzado que eso. (Risas)

¿En qué divisional está el equipo y que tipo de futbol es?

Se llama Eccellenza la categoría, a mí me hace acordar como una primera C o un Federal y hasta menos también. Mi idea es adaptarme y subir de categoría. El futbol es muy táctico, acá me di cuenta que no me se mover dentro de una cancha. Me pone contento porque sigo aprendiendo y nosotros los argentinos pensamos que sabemos todo.

¿Es muy diferente a lo que venias jugando?

El futbol sí, es más rápido y más táctico. En cuanto a condiciones no. Muchísimos jugadores de la LPF pueden jugar acá y más arriba también. Lo más difícil es la constancia, tanto de cuidarse uno, como de entrenar todos los días y a veces doble turno.

¿Hasta cuándo firmaste contrato?

Hasta cuando termina el torneo, si entramos a los play-off por el ascenso que por ahora vamos bien, en mayo.

¿Podrías volver a la liga?

Si los tiempos me dan si, para volver tiene que ser con una propuesta buena, pero mi idea es quedarme en Italia, porque en junio abre todo el mercado y estoy conociendo gente que me puede ayudar.

¿Qué balances haces del año con Estudiantes?

En general bueno, de a ratos se hacía un lindo futbol, logramos poner a Estudiantes entre los cuatro mejores y de ahí no se tiene q mover. Entiendo que sea un club social, pero el club es muy grande y los grandes tienen que pelear siempre.

¿Te quedaron esas ganas de revancha?

No sé si revancha, pero no cumplí con mi objetivo personal que era salir campeón con otro equipo. Estuvimos cerca.

Ahora más frio y con el paso del tiempo. ¿Entendiste el enojo del hincha de Defensores luego del paso de ustedes a Estudiantes?

Claro que no, fue una boludes grandísima (sic), no había que darle importancia. Yo firmé por 1 año y cumplí, esas palabras me las dijo Zurro, su intendente y ese sí que es hincha de Defensores. Acá en Argentina solo pasa que después de salir campeón no te quieran, nunca di motivo alguno para que eso suceda. Me considero un profesional, por eso siempre me llamé a silencio, respeté a jugadores, hinchas y dirigentes. No recibí lo mismo de algunos de ellos, pero yo duermo tranquilo, el que me conoce bien sabe el tipo de persona que soy.

¿Qué soñás para este 2017?

Todos los años sueño con lo mismo, tener salud e intentar ser una mejor persona. A la larga la vida te premia si logras eso.