Hace más de media década, nombrar a Andrés Collado es hablar de Deportivo Argentino. El “Chavo” es sinónimo de buen fútbol y siempre con la “10” en la espalda. En nuestra liga, disputó nueve torneos, jugó 6 finales y ganó cuatro campeonatos. NOTICIAS, tuvo la posibilidad de charlar con el exquisito mediocampista. Contó que todavía lamenta el torneo perdido, de la estadía estos 7 años en el club y que aún no arregló para esta temporada. Para él, Deportivo es su casa.

Andrés, que balances haces de la temporada

En lo grupal, fue muy buena. Más allá de que no se consiguió el objetivo, no es fácil llegar a una final en la Liga Pehuajense de Fútbol. En lo personal, arranque más o menos y fui mejorando de a poco.

Decís que no es fácil llegar a una final. Pero el mérito de Deportivo es mantenerse siempre en la pelea.

La verdad que sí, eso no quita el mérito de Deportivo. Es una institución que siempre es protagonista. Siempre pelea allá arriba, pero en este club, hay un solo objetivo que es el campeonato. Además hay que tener en cuenta, que cada año que transcurre la liga se pone más competitiva y es más difícil.

Más frío y con el tiempo. ¿Le encontraste explicación a la derrota con Calaveras?

Sinceramente todavía pienso en algunas jugadas y me lamento. Son algunos detalles, que sin en el futbol no los corregís, lo pagas caro.

¿Dura la bronca?

Que te parece. Había mucha ilusión, el grupo había trabajado duro todo el año para conseguir el campeonato y se nos escapó en nuestra cancha. Pero bueno, hay que reconocer el trabajo de Calaveras y la verdad es un digno campeón.

Ya hace varios años que sos el “10” de Deportivo ¿Qué sentís?

Uffff…La verdad que es un trabajo difícil, me siento contento y orgulloso de seguir siéndolo. Porque en estos 7 años, creo que hice las cosas bien para ponerme esa camiseta todos los domingos. Es difícil decir lo que sentís, porque lo tenés que vivir y gracias a dios yo puedo vivir esa sensación cada domingo.

¿Qué es Deportivo en tu vida?

Para mi Deportivo fue, es y será muy importante en mi vida. Me hizo crecer mucho, me dio cosas que nunca había tenido y me hizo vivir cosas no había vivido. Por eso voy a estar eternamente agradecido a toda la gente de Deportivo. Tanto dirigentes como hinchas que me demuestran el cariño en cualquier parte del mundo que este

¿Entendes tanto cariño de la gente?

La verdad que no. A veces mucha gente me dice, porque te quedas ahí. Cambia de aire o busca otras opciones. Ahí es donde yo les respondo, en Deportivo me siento en mi casa y que no saben lo que es el cariño de la gente. Es único.

Qué pasa cuando un nene dice, ¿Quiero ser como “el chavo”?

Lo de los nenes, me ha sucedido y fue lo mejor que me paso en mi vida. Son momentos que nunca voy a olvidar.

Si tenes que elegir un recuerdo de los tantos que tuviste hasta el momento. ¿Con cuál te quedas?

Fueron miles. El primero, fue el día que entre a la cancha y estaba mi bandera colgada en el alambrado. Otro que fue muy emocionante y quería agradecer fue en la segunda final con Calaveras. Hago el gol y la gente gritaba mi apodo. Hizo emocionar a mi familia.

¿Para este 2017 que soñas?

Para este año sueño tener salud, paz, trabajo y que mi familia este bien.

¿Y con Deportivo?

Cuando me llamen para arreglar te digo. (Risas). Por ahora nada.

¿No arreglaste aun?

No, todavía no arregle con Deportivo. Pero tranqui, falta mucho.