Por primera vez

Comienza el certamen clausura de primera división de vóleibol femenino y el Club Estudiantes será sede de la primera fecha, en la zona que le corresponde.

Se darán cita equipos de gran categoría como Estudiantes de Olavarría (subcampeón del torneo Apertura), Unión y Progreso de Tandil, Racing de Olavarría A y B, y C.E.F San Antonio de Olavarría, que junto con el representativo local estarán dando el comienzo de este torneo a partir de las 10:00 en las instalaciones del Club.

Este evento tiene una gran importancia para nuestro voleibol ya que es la primera vez que se realiza una competencia de este nivel y en esta categoría.

Las locales intentarán ganar los dos partidos correspondientes a esta fecha para estar prendidas en la clasificación ya que el objetivo es poder disputar la Copa de 0ro, habiendo tenido un meritorio sexto puesto en el torneo Apertura disputado en el primer semestre del año.

El equipo albinegro está conformado por: Luisina Negri, Sofía Molteni, María Julia Sarobe, Gabriela Mattioli, Camilla Esquivela, Cinthya Fuentes, Milagros Alemano, Florencia Ortellado y Érica Álvarez. Siendo dirigido por María Asunción Tritto.

PROGRAMA

ZONA A

Gimnasio Club de Pelota (Coronel Pringles)

10:00.C1 Cosmopolita (Pringles) vs Juárez Vóley

10:00.C2 Pueblo Nuevo Blanco vs Pueblo Nuevo Verde

12,00.C1 San Martín vs Unión y Progreso “B”

14,00. C2 Pueblo Nuevo Blanco vs Juárez Vóley

15,00. C1 Pueblo Nuevo Verde vs Union y Progreso “B”

16,00. C2 Cosmopolita (Pringles) vs San Martín

ZONA B

Gimnasio: Club Atlético Estudiantes Unidos

10:00.C1 Estudiantes vs Racing “B”

10:00.C2 CEF San Antonio vs Racing “A”

12:00. C1 Estudiantes Unidos vs Unión y Progreso “A”

14:00 C2 Racing “B” vs CEF San Antonio

15:00. C1 Estudiantes vs Unión y Progreso “A”

16:00. C2 Estudiantes Unidos vs Racing “A”