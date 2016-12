La imagen que ofreció la televisión el pasado fin de semana es, ante todo, triste. El peso de una gloria derrumbada sobre el ring del mítico Forum de Inglewood, California. Así yacía el gran verdugo, el otrora terrible peleador Bernard Hopkins, expulsado a golpes del cuadrilátero por un casi desconocido joven que había osado enfrentarlo con apenas 23 peleas en su haber, aunque con 22 victorias y una sola derrota. Ese ignoto Joe Smith Junior quedará en la historia como el hombre que retiró definitivamente al gran verdugo, al hombre que, en sus tiempos de peso mediano, fue el primero en superar al récord del enorme Carlos Monzón al lograr quince defensas exitosas de su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, superando en una al argentino. Fue el tiempo en que dijimos que entre esas quince defensa, Hopkins tenía una pelea nula, es decir: sin decisión. También se dijo que la F.I.B. no tenía tanto predicamento, y varias cosas más como para seguir sosteniendo en lo más alto a nuestro compatriota, pero cuando el verdugo superó las veinte defensas, ya con el cinturón ecuménico del Consejo Mundial de Boxeo sumado, al que agregó también el de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque en el peso supermediano, nos quedamos sin argumentos.

Nacido el 15 de enero de 1965, en Filadelfia, Pensilvania, es decir muy próximo a cumplir 52 años, Hopkins debutó como profesional en 1988 y desde entonces sostuvo una brillante carrera con 55 victorias, ocho derrotas, dos empates y un combate nulo, ganando varios títulos mundiales y derrotando a enormes adversarios como los casos de: Oscar de la Hoya, Félix Trinidad, y Roy Jones Junior, sólo por citar a tres de las más grandes figuras que dio el pugilismo mundial en el siglo XX, aunque también podría mencionarse a rivales como Ronald Wright, Carls Daniel, Williams Joppy, Keith Holmes, y Antonio Tarver, entre otros.

Pero todo ese pasado de gloria se vio arrasado por la potencia y juventud de Smith, que le dio a Hopkins la peor de las despedidas.

La imagen tuvo tal impacto que muchos recordaron la histórica pelea entre el argentino Luis Ángel Firpo y el por entonces campeón mundial de los pesados, Jack Dempsey, combate celebrado el 14 de septiembre de 1923 en Nueva York, y en el que el muchacho de Junín arrojó del ring a golpes al gran campeón. En ese tiempo no existía la actual reglamentación que permite al caído reincorporarse por sus propios medios y regresar al cuadrilátero antes de los 20 segundos, por lo que al tardar Dempsey 17 segundos, debió haber sido declarado perdedor. No ocurrió así y la pelea siguió, logrando el norteamericano retener la corona.

Pero a Hopkins no consiguió ayudarlo el reglamento. Acorralado contra las sogas recibió varios ganchos de izquierda y se desplomó por entre la segunda y tercera cuerdas, cayendo de espaldas fuera del ring. Aduciendo una lesión en un tobillo dijo que no podía volver al ring, pero para entonces todos nos habíamos dado cuenta.

Quizá debió elegir otro tipo de rival si es que pensaba en una despedida, al menos, decorosa, pero tal vez no quiso manchar su foja, llena de boxeadores con fojas muy respetables.

Por dar una referencia basta decir que Hopkins, en sus últimas 40 peleas, enfrentó a nueve pugilistas invictos, a otros nueve que sólo tenían una derrota en su haber, y a nueve más que sumaban dos peleas perdidas, siempre dentro de un número importante de combates. Pero todo eso pareció borrarse con aquella imagen final.

Algunos recordaron también al gran Joe Louis cuando, en un desesperado intento por recuperar laureles pasados, fue destruido en 1951 por Rocky Marciano. La imagen del Bombardero de Detroit, con 37 años a cuesta, caído de espaldas fuera del límite encordado pero aún sobre el amplio entarimado y con su pierna derecha colgando de la cuerda inferior, recorrió el mundo causando asombro y lástima a la vez. Uno de los tres más grandes boxeadores de todos los tiempos terminaba su carrera de la manera más penosa.

Hopkins también fue un grande, y seguramente no se merecía este final, pero el tiempo no perdona. Porque por más que el documento de identidad diga que se trata de la misma persona que venció a De la Hoya, Trininidad y Jones, todos sabemos que no era el mismo boxeador, y eso es algo que los egos muchas veces impiden ver. Y ahí están las consecuencias.

Roberto F. Rodríguez