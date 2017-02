KDT y Huracán de Carlos Tejedor jugaron el domingo por la noche el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo 9 dela Región PampeanaSur del Federal C, organizado por el Consejo Federal dela AFA.

Ante un buen marco de público, los kadetistas y el conjunto del vecino distrito igualaron1 a1, en un partido de a ratos entretenido y de a ratos aburrido. El empate los mantiene a los dos en la primera ubicación del grupo, aunque KDT tiene mejor diferencia de gol.

Ambos elencos, el de Funes y el de Erramouspe, llegaban invictos a la tercera fecha, cosechando ambos dos triunfos consecutivos. Llegaban como líderes y así quedaron al final del partido. Los primeros minutos fueron entretenidos, con un ida y vuelta interesante, ambos equipos se aproximaban al área rival, pero ninguno llegaba a lastimar. A los5’intentó un hombre local y la pelota se fue cerca del arco defendido por Guido Bravo. A los10’un tiro libre a favor de KDT, desde el sector izquierdo, la pelota recorrió el área, le quedó en la cabeza a Marcelo Locastro, que con un cabezazo impecable mandó la pelota al fondo de la red, metiéndose por el palo izquierdo del arco de la visita. A los15’empezaba a avisar Huracán, cuando tuvo una buena posibilidad Mauricio Lepors, pero rechazó justo un hombre de KDT. Algunos segundos después, la defensa local se durmió, la pelota llegó desde la izquierda, viajó al medio, quedó en la posición de Braian Mendoza, quien ante la inacción de César González, puso el1 a1, todo KDT protestó pero el arbitraje de Alejandro Martínez cuyo desempeño fue regulary que en esa oportunidad, validó el gol.

A los23’reclamó el local una supuesta infracción dentro del área sobre Marcelo Locastro, pero el juez de Trenque Lauquen no cobró. A los24’un tiro libre de Jonatan Merlo por la izquierda, la pelota rebotó en el arquero de Huracán, pero no pasó nada. El fondo de KDT dudaba, pero las acciones de la visita no prosperaban. A los36’, desde un avance del local, salió la contra por la izquierda para Huracán, la llevó Ricardo Ariznabarreta, la pelota le quedó a Juan Cruz Tondio que remató y el balón se fue cerca del palo izquierdo de César González. A los41’fue increíble lo que se perdió Huracán, primero con un remate de Braian Mendoza, luego intentó Gastón Regis pero no llegó a conectar, el fondo de KDT seguía dudando y la visita se aproximaba; en la contra, Federico Peredo probó de volea y la pelota quedó en las manos de Guido Bravo. Sobre el final del primer tiempo, una infracción sobre un hombre albirrojo, el tiro libre a un metro de la medialuna fue ejecutado por Juan Luis Carrica, la pelota rozó en un hombre visitante y se fue al tiro de esquina, luego del cual Marcelo Locastro probó de cabeza pero se fue afuera.

Al minuto del complemento, una infracción de Nicolás Lucero sobre Facundo Bravo, el tiro libre en tres cuartos de cancha fue ejecutado por Alejandro Domínguez y la pelota se fue por arriba. A los3’, Jonatan Merlo le cometió falta a Juan Cruz Tondio, que ejecutó el tiro libre que no prosperó. A los9’una buena acción de Braian Mendoza por la derecha, un hombre kadetista manda justo el balón al tiro de esquina, tras el cual Gastón Regis cabecea y la pelota se fue afuera.

A los15’Mauricio Lepors cae en el área y debe ser atendido, el partido se demora unos minutos y el árbitro decide expulsar a Marcelo Locastro, a quien considera responsable de la caída de Lepors, hubo algunas discusiones entre los jugadores de KDT y de Huracán, pero la situación no pasó a mayores; KDT pierde a una de las figuras claves del equipo y su goleador. A los28’una genial incursión de Alejandro Domínguez por el medio fue cortada de mejor manera por Tomás Carrica. A los33’, un error de Nicolás Lucero en la salida, la pelota le quedaba a Ricardo Ariznabarreta prácticamente mano a mano con César González, pero antes Tomás Carrica envió el balón al córner. A los44’una buena chance para Huracán, con Gastón Regis probando desde lejos, pero su remate fue enviado al tiro de esquina.

Un primer tiempo entretenido, un segundo tiempo bastante más discreto. Así fue el partido entre los líderes de la zona, que repartieron puntos y ambos tienen siete unidades, sacándoles una amplia diferencia a Monumental de Trenque Lauquen y a Barrio Norte de América, los otros integrantes del grupo. El viernes que viene, a las 21:30, KDT recibirá a Monumental en el “Alberto Irigoyen”, dando inicio a las revanchas de la zona.