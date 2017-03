Federal C

En la tarde de hoy, desde las 17:00, KDT visitará a Jorge Newbery de Salliquelló por el partido de ida del primer play off de la segunda fase del certamen nacional. Será el encuentro que inicie esta fase en la Región Pampeana Sur.

El equipo pehuajense fue segundo en la zona 9 detrás de Huracán de Carlos Tejedor. Ganó 3 encuentros, empató en una ocasión y cayó en dos oportunidades. La particularidad en la primera fase fue que anotó trece de sus 16 goles a un solo equipo: Barrio Norte de América. Para hoy, Diego Funes no podrá contar con Marcelo Locastro suspendido.

Jorge Newbery formó parte de la zona 10, junto a Costa Brava de General Pico y Atlético Santa Rosa. Consiguió su pasaporte a esta instancia al golear en la última fecha al conjunto de la capital pampeana. El partido será dirigido por el bahiense Fernando Omar Marcos.

La vuelta será dentro de diez días en nuestra ciudad. El ganador enfrentará en el segundo play off a Monumental de Trenque Lauquen o Pedernales de 25 de Mayo.

Vale recordar que pasaron a esta ronda 22 conjuntos. El 1° de cada zona clasificó directamente al segundo play off. Los 2° de cada zona y los segundos mejores terceros de las siete zonas de cuatro ingresaron al primer play off. De acá saldrán seis equipos que jugarán para meterse en la segunda instancia del torneo, que quedará compuesta por 16 equipos.

El tercer play off contará con ocho equipos y el último play off con cuatro, donde definirá a los dos ascensos al Federal B.

REGIÓN PAMPEANA SUR

PRIMERA FASE

LLA VE 6

Jorge Newbery (Salliqueló) vs. KDT

Cancha: Jorge Newbery

Árbitro: Fernando Omar Marcos

Asistentes: Sebastián Nieto y Leonardo Villamil

Hora: 17:00

JUEGAN EL DOMINGO

1: Puerto Comercial (Ing. White) vs. Huracán (Tres Arroyos) (L)

2: Banfield (Mar del Plata) vs. Mar de Cobo (L)

3: El León (General Madariaga) vs. El Taladro (Las Flores) (L)

4: At. Pedernales vs. Monumental (Trenque Lauquen) (L)

5: Embajadores (Olavarría) vs. Sp. Piazza (Azul) (L)

SEGUNDA FASE (Ida: 9/4 - Vuelta: 16/4)

A: Ganador de 1 vs. Huracán (Ing. White) (L)

B: Ganador de 2 vs. Independiente (San Cayetano) (L)

C: At. Miramar vs. El Porvenir (San Clemente del Tuyú) (L)

D: Ganador de 3 vs. At. Villa Gesell (L)

E: Ganador de 5 vs. Independiente (Tandil) (L)

F: Racing (Olavarría) vs. At. Norberto de La Riestra (L)

G: Ganador de 6 vs. Ganador de 4 (L)

H: Costa Brava (General Pico) vs. Huracán (Carlos Tejedor) (L)

TERCERA FASE (Ida: 23/4 - Vuelta: 30/4)

1: Ganador de A (L) vs. Ganador de B

2: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

3: Ganador de E (L)vs. Ganador de F

4: Ganador de G vs. Ganador de H (L)

CUARTA FASE (Ida: 7/5 - Vuelta: 14/5)

1: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

2: Ganador de 3 (L) vs. Ganador de 4

(L). Juegan como local en el partido de ida.

Los dos ganadores ascienden al Federal B