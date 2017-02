Federal C

Esta noche, a partir de las 21:30, en cancha de Defensores del Este, KDT, representante de la Liga Pehuajense de Fútbol, buscará ganar y acariciar la clasificación a la próxima ronda ante Monumental de Trenque Lauquen, que aún no sumó en el certamen

Los pehuajenses vienen de igualar ante Huracán de Carlos Tejedor. Un triunfo lo dejaría con un pie y medio adentro de la próxima fase. Por su parte, Monumental viene de caer ante Barrio Norte en América y cosecha tres derrotas en mismas presentaciones.

El local no contará en esta ocasión con Marcelo Locastro y Jonatán Merlo. Mientras que Juan Carrica y Carlos Galeano están en duda.

El partido del albirrojo será dirigido por jueces de Bragado. El duelo estará a cargo de la terna arbitral comandada por Gustavo Calogero junto a los líneas: Ignacio Palavecino y Raúl Tolosa.

Por su parte el otro encuentro del grupo se llevará a cabo también en la tarde de domingo desde las 18:00, entre Huracán de Carlos Tejedor y Barrio Norte de América. Aquí estarán presentes árbitros de General Pico; Franco Morón, Maximiliano Reinoso y Danilo Bal

CUARTA FECHA.

Cancha: Alberto Irigoyen (Defensores del Este)

KDT vs. Monumental (Trenque Lauquen)

Árbitro: Gustavo Calogero (Bragado)

Asistentes: Ignacio Palavecino y Raúl Tolosa (Bragado)

Hora: 21:30

Valor entrada: $70.

Damas y Jubilados: $35.

TABLA DE POSICIONES

KDT: 7

Huracán (Carlos Tejedor): 7

Barrio Norte (América): 3

Monumental (Trenque Lauquen): 0

GOLEADORES

Marcelo Locastro (KDT): 4

Alejandro Domínguez (Huracán): 4

Lucas Fernández (KDT): 2

Juan Cruz Tondo Lafleur (Huracán): 2

Juan Luis Carrica (KDT): 2

Facundo Galván (Barrio Norte): 2

Federico Peredo (KDT): 1

Emmanuel Olatte (KDT): 1

Alejandro Márquez (Monumental): 1

Damián Rostagno: (Monumental): 1

Ignacio Erramouspe (Huracán): 1

ASÍ SE JUEGA LA

REGIÓN PAMPEANA SUR

ZONA 1

Puerto Comercial (Bahía Blanca vs. Huracán (Ing. White)

Centro Almaceneros (Cnel Pringles) vs. Unión (Tornquist )

TABLA DE POSICIONES

Huracán (Ing. White): 7

Puerto. Comercial: 5

Unión (Tornquist): 4

Centro Almaceneros: 0

ZONA 2

Huracán Ciclista (González Chávez) vs. Huracán (T.Arroyos)

Independiente (Necochea) vs. Sp. San Cayetano (Necochea)

TABLA DE POSICIONES

Huracán (T. Arroyos): 7

Independiente (Necochea): 5

Sp. San Cayetano (Necochea): 4

Huracán Ciclista (González Chávez): 0

ZONA 3

Defensores (Vivorata) vs. Atlético Miramar

Libre: Banfield (M. Plata):

TABLA DE POSICIONES

Atlético Miramar: 4

Banfield (M. Plata): 4

Defensores (Vivorata): 0

ZONA 4

Atlético Villa Gesell vs. Dep. Santa Clara

Libre: As. Vec. Mar de Cobo

TABLA DE POSICIONES

As. Vec. Mar de Cobo: 3

Deportivo Santa Clara: 3

Atlético Villa Gesell: 3

ZONA 5

El Porvenir (San Clemente del Tuyú) vs. El León (Gral Madariaga)

Ever Ready (Dolores) vs. Ctro. Rec. Cultura (Maipú)

TABLA DE POSICONES

El León (Gral Madariaga): 7

El Porvenir (San Clemente del Tuyu): 6

Ever Ready (Dolores): 2

Ctro. Rec. Cultura (Maipú): 1

ZONA 6

Atl. N. Riestra (25 de Mayo) vs.. Pedernales (25 de Mayo):

El Taladro (Las Flores) vs. Argentino (Saladillo)

TABLA DE POSICIONES

Atl. N. Riestra (25 de Mayo): 6

Argentino (Saladillo): 6

Pedernales (25 de Mayo): 3

El Taladro (Las Flores): 3

ZONA 7

Sp. Piazza(Azul) vs. Racing (Olavarría):

UNICEN vs. Ingenierio J. Newbery

TABLA DE POSICIONES

Racing (Olavarría): 9

Sp. Piazza (Azul): 4

Ingeniero J. Newbery (Gral La Madrid): 3

UNICEN (Tandil): 1

ZONA 8

Embajadores (Olavarría) vs. Boca Jrs. (Azul)

Ferro C. Sud (Tandil) vs. Independiente (Tandil)

TABLA DE POSICIONES

Embajadores (Olavarría): 6

Independiente (Tandil): 4

Boca Jrs. (Azul): 4

Ferro C. Sud (Tandil): 3

ZONA 10

Costa Brava (Gral Pico): vs. Atlético Santa Rosa.

Libre: J.Newbery (Salliqueló)

TABLA DE POSICIONES

Atlético Santa Rosa: 4

Costa Brava (Gral Pico): 4

J. Newbery (Salliqueló): 0

COMO SE SIGUE

LUEGO DE ESTA FASE

La Región Pampeana Sur, tiene 37 equipos divididos en diez zonas (algunas de 4 y otras de 3), donde pasan a la próxima fase 22 conjuntos. El 1° de cada zona clasifica directamente al segundo play off. Los 2° de cada zona y los segundos mejores terceros de las 7 zonas de 4 ingresarán al primer play off. De acá saldrán seis equipos que jugarán para meterse en la segunda instancia del torneo que quedará compuesta por 16 equipos. El tercer Play Off contará con ocho equipos y el último play off con cuatro donde definirá a los dos ascensos al Federal B.