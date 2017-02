FEDERAL C

Esta noche, a partir de las 20:30, en cancha de Defensores del Este, KDT, representante de la Liga Pehuajense de Fútbol, buscará seguir con la racha de victorias ante el otro invicto de la zona, Huracán de Carlos Tejedor.

Los pehuajenses vienen de golear a Barrio Norte de América y un triunfo ante los dirigidos por Omar Erramouspe (ex Unión) lo dejaría con un pie y medio adentro de la próxima fase. Por su parte, Huracán viene de ganarle en el último minuto a Monumental de Trenque Lauquen en condición de local. Ambos equipos suman 6 puntos.

El partido del “albirrojo” será dirigido por jueces trenquelauquenses. El duelo estará a cargo de la terna arbitral comandada por Alejandro Martínez junto a los líneas Claudio Maldonado y Sergio Orosco, todos oriundos de Trenque Lauquen.

Por su parte el otro encuentro del grupo se llevará a cabo también en la tarde de hoy desde las 17:30, entre Barrio Norte de América y Monumental de Trenque Lauquen. Aquí estarán presentes árbitros de General Villegas; Gonzalo Clauser, Rubén Mattesich y Carlos Monterrosa.

REGIÓN PAMPEANA SUR

3º FECHA

ZONA 9

Cancha: Alberto Yrigoyen (Defensores del Este).

KDT vs. Huracán (Carlos Tejedor).

Árbitro: Alejandro Martínez

Asistentes: Claudio Maldonado y Sergio Orosco

Hora: 20:30

Valor entrada: $70.

Damas y Jubilados: $35

TABLA DE POSICIONES

KDT: 6

Huracán (Carlos Tejedor): 6

Monumental (Trenque Lauquen): 0

Barrio Norte (América): 0

ASÍ SE JUEGA CADA ZONA

ZONA "1"

Puerto. Comercial vs. Centro Almaceneros

Unión (Tornquist) vs. Huracán (Ing. White)

TABLA DE POSICIONES

Huracán (Ing. White): 4

Unión (Tornquist) : 4

Puerto. Comercial: 2

Centro Almaceneros: 0

ZONA "2"

Huracán Ciclista (González Chávez) vs. Independiente (Necochea)

Sp. San Cayetano (Necochea) vs. Huracán (T.Arroyos)

TABLA DE POSICIONES

Sp. San Cayetano (Necochea): 4

Huracán (T. Arroyos): 4

Independiente (Necochea): 2

Huracán Ciclista (González Chávez): 0

ZONA "3"

Defensores (Vivorata) vs. Banfield (M. Plata)

Libre: Atlético Miramar

TABLA DE POSICIONES

Atlético Miramar: 4

Banfield (M. Plata): 1

Defensores (Vivorata): 0

ZONA "4"

Atlético Villa Gesell vs. As. Vec. Mar de Cobo

Libre: Dep. Santa Clara

TABLA DE POSICIONES

As. Vec. Mar de Cobo: 3

Deportivo Santa Clara: 3

Atlético Villa Gesell: 0

ZONA "5"

Ever Ready (Dolores) vs. El Porvenir (San Clemente del Tuyu)

El León (Gral. Madariaga) vs. Ctro. Rec.Cultura (Maipú)

TABLA DE POSICONES

El León (Gral. Madariaga): 4

El Porvenir (San Clemente del Tuyu): 3

Ever Ready (Dolores): 2

Ctro. Rec. Cultura (Maipu): 1

ZONA "6"

Atl. N. Riestra (25 de Mayo) vs. El Taladro (Las Flores)

Argentino (Saladillo) vs. Pedernales (25 de Mayo)

TABLA DE POSICIONES

Atl. N. Riestra (25 de Mayo): 3

Pedernales (25 de Mayo): 3

Argentino (Saladillo): 3

El Taladro (Las Flores): 3

ZONA "7"

Sp. Piazza vs. UNICEN

Ingenierio J. Newbery vs. Racing (Olavarría)

TABLA DE POSICIONES

Racing (Olavarría): 6

Ingenierio J. Newbery (Gral La Madrid): 3

Sp. Piazza (Azul): 3

UNICEN (Tandil): 0

ZONA "8"

Embajadores (Olavarría) vs. Ferro C. Sud (Tandil)

Independiente (Tandil) vs. Boca Jrs. (Azul)

TABLA DE POSICIONES

Independiente (Tandil): 3

Embajadores (Olavarría): 3

Boca Jrs. (Azul): 3

Ferro C. Sud (Tandil): 3

ZONA "10"

Costa Brava (Gral. Pico) vs. J. Newbery (Salliquelo)

Árbitro: Alejandro Berrutti (Pehuajó)

Asistentes: Gabriel Bazán y Marcelo Correa

Libre: Atlético Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Atlético Santa Rosa: 4

Costa Brava (Gral. Pico): 1

J. Newbery (Salliquelo): 0

COMO SE ACCEDE A LA 2º FASE

La Región que compone el equipo de nuestra ciudad, tiene 37 equipos divididos en diez zonas (algunas de 4 y otras de 3), donde pasan a la próxima fase 22 conjuntos. El 1° de cada zona clasifica directamente al segundo play off. Los 2° de cada zona y los segundos mejores terceros de las 7 zonas de 4 ingresarán al primer play off. De acá saldrán seis equipos que jugarán para meterse en la segunda instancia del torneo que quedará compuesta por 16 equipos. El tercer Play Off contará con ocho equipos y el último play off con cuatro donde definirá a los dos ascensos al Federal B.