Federal C

El Consejo Federal dio a conocer el fixture del torneo Federal C. Esta nueva edición contará con más de 300 equipos de todo el país. KDT, el representante de la Liga Pehuajense de Fútbol, debutará como visitante ante Monumental de Trenque Lauquen. Su primer encuentro como local, será en la segunda fecha ante Barrio Norte Rivadavia.

La Región que compone el equipo de nuestra ciudad, tiene 37 equipos divididos en diez zonas (algunas de 4 y otras de 3), donde pasan a la próxima fase 22 conjuntos. El 1° de cada zona clasifica directamente al segundo play off. Los 2° de cada zona y los segundos mejores terceros de las 7 zonas de 4 ingresarán al primer play off. De acá saldrán seis equipos que jugarán para meterse en la segunda instancia del torneo que quedará compuesta por 16 equipos. El tercer Play Off contará con ocho equipos y el último play off con cuatro donde definirá a los dos ascensos al Federal B.

El mismo comienza el 5 de febrero y culminará a fines del mes de abril. Estará dividido en ocho regiones: Pampeana Sur, Pampeana Norte, Patagónica, Centro, Cuyo, Norte, Litoral Norte y Litoral Sur.

REGIÓN PAMPEANA SUR

ZONA 9

KDT de Pehuajó - Liga de Pehuajó

Barrio Norte de Rivadavia - Liga de Rivadavia

Huracán de Carlos Tejedor - Liga de Rivadavia

Monumental de Trenque Lauquen - Liga de Trenque Lauquen

FIXTURE

1RA. FECHA

05/02/2017

Barrio Norte (Rivadavia) vs. Huracán (Carlos Tejedor)

Monumental (Trenque Lauquen) vs. KDT

2DA. FECHA

12/02/2017

KDT vs. Barrio Norte (Rivadavia)

Huracán (Carlos Tejedor) vs. Monumental

3RA. FECHA

19/02/2017

Barrio Norte (Rivadavia) vs. Monumental (Trenque Lauquen)

KDT vs. Huracán (Carlos Tejedor)

4TA. FECHA

26/02/2017

Huracán (Carlos Tejedor) vs. Barrio Norte (Rivadavia)

KDT vs. Monumental (Trenque Lauquen)

5TA. FECHA

05/03/2017

Barrio Norte (Rivadavia) vs. KDT

Monumental (Trenque Lauquen) vs. Huracán (Carlos Tejedor)

6TA. FECHA

12/03/2017

Monumental (Trenque Lauquen) vs. Barrio Norte (Rivadavia)

Huracán (Carlos Tejedor) vs. KDT