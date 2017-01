Deportista del Año

En la última temporada, el pehuajense Julián Alanís se encargó de llevar el nombre del golf a lo más alto, repitiendo y superando lo realizado en años anteriores. Fue campeón por tercer año consecutivo de FENOBA y se quedó con los dos torneos más tradicionales del club local. La Copa Clarín y el Tee de Oro. En el último día del año coronó su gran año siendo elegido como Deportista del Año. NOTICIAS, tuvo el agrado de dialogar con el joven deportista, donde conto su año y lo que sueña a futuro.

Julián, ¿Caíste de todo lo qué te ha pasado?

-No sé si la palabra es caer, pero las alegrías y las emociones siguen. Todavía del todo no caí, pero creo que con el transcurrir de los días si y me daré cuenta bien de lo que conseguí.

Con el premio de Deportista del Año coronaste un gran 2016.

-Sí, realmente que sí. Logré varios triunfos y objetivos que quería cumplir. Cosas que no me salieron en 2015, me salieron este año y vamos por más en este 2017.

¿Te diste cuenta los nombres que había en esas menciones especiales?

Si, de hecho hablando con mi familia, comentábamos que estaba en un lugar donde había nombres muy importantes .Igual si no se hubiera dado el triunfo, hubiera estado muy agradecido. Estar entre esos deportistas es muy lindo.

¿Cuántos años tenés?

Tengo 16 años.

Se te dio todo junto.

Es cierto, se me dio todo junto y en poco tiempo tuve bastantes logros positivos. Realmente muy contento y esperemos seguir por el mismo camino.

¿Por qué empezaste a jugar al golf?

Cuando mis viejos empezaron a trabajar en el golf, ahí arrancó mi pasión por este deporte. La cancha de golf es mi patio. Empecé cuando tenía 3 años y hasta ahora no frené.

¿Desde qué edad competís?

Compito desde los 5 años y torneos nacionales desde los 11. Los nacionales fueron cada vez de mayor importancia e internacionales ahora.

¿Cuál fue el título de mayor relevancia que obtuviste?

A nivel zonal, el torneo de mayor relevancia que gane fue la Copa Clarín. Lo gané en 2015 y 2016. Estos dos últimos años triunfé en la general. Antes lo había hecho en mi categoría. En los internacionales, mis objetivos es estar en un top de jugadores. No es agarrar podio, porque estamos hablando de otra cosa. Encuentro una sensación en este tipo de torneo, que no encuentro en los locales y zonales.

¿Se te complica entrenar con los estudios?

En la actualidad sí. Porque el estudio requiere de horas y por la tarde volver al colegio que son horarios que los necesitaría para ir a entrenar. Lo digo por la luz solar. Por ahora lo llevo bastante bien.

¿Y los fines de semana?

El fin de semana, tengo las fiestas o salidas con mis amigos. Pero por ahora cuando me coincide elijo por el golf. (Risas)

¿Todavía? (Risas)

Sí, pero 100% que elegiré jugar siempre al golf. Es mi pasión.

¿Las expectativas en 2017 son meterte de lleno en los torneos internacionales?

Si, esa es una de las grandes expectativas para este año. Ver si estoy preparado para jugar esos tipos de torneos. Cuando juego internacionales son torneos de otro planeta a lo que estoy acostumbrado a jugar. Son pocos los que disputo y buscaré jugar más y que se abran las puertas para salir más del país.

A futuro, ¿pensás vivir del golf?

Si, desde chiquito que sueño que el golf sea mi trabajo. En 2018 cuando termine mis estudios secundarios, la idea es poder conseguir una beca o irme a estudiar afuera e ir por el camino del golf.

¿Qué importancia tiene tu familia?

El apoyo de mis viejos es fundamental. Siempre están alentando. Ellos como mucha gente que están siempre conmigo.Cada año que pasa el apoyo es más grande y yo agradecido.

A corto plazo que se viene.

Comenzar a entrenar fuerte en los primeros días de febrero, ya que en marzo comienzan los torneos nacionales. Hay que iniciar con todo, para arrancar el año afilado.

¿Cuál es la clave antes de encarar un torneo?

Principalmente es lo mental. Es casi un 70%. El otro 30 es parte de golf y parte física. Es un complemento. Pero en esta disciplina, lo que no podes hacer es enojarte. No es un torneo en equipo, como puede pasar en el fútbol que te sacan y entra otro. Ahí sos solo vos.

¿Agradecimientos?

A mi familia, a la Municipalidad de Pehuajó, a la gente del Club y a los profesores que tengo en la G.

¿Un sueño?

Que mi familia me vea jugando en la televisión, como yo los veo ahora.