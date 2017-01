Revelación del Año

El atleta local es uno de los tantos casos de esfuerzo y superación dentro del deporte, y del pedestrismo en particular. En 2016 logró excelentes resultados y lo llevó a Jorge Garriga a ser premiado como Revelación del Año en la Fiesta del Deporte. NOTICIAS, dialogó con el pehuajenses, donde cuenta su año y que sueña con volver a consagrase campeón argentino

Jorge, ¿esperabas el premio?

La verdad que no esperaba el premio. Como lo he dicho en otras notas, y espero que no se haya tomado mal. No entreno para ganar menciones, sino para ganar carreras.

¿Pero caíste?

Si, con el paso de los días voy cayendo con el reconocimiento de la gente. Personas que no me conocían, o que no es del deporte y me saludan. El otro día, estábamos trabajando con mi compañero y una persona tira: “Ese que está ahí arriba es el de la revelación”. (Risas) Fue algo increíble y sorprendente para mí. Ahora estoy cayendo, viendo la nota por televisión, no te voy a negar, se me piantó un lagrimón.

¿Qué pasa por dentro al ver todo lo que te esta sucediendo?

¿Qué pasa por dentro de mí? Es el momento donde digo, no de gusto corro y entreno todos los días, sea el clima que sea. Como así de las muchas cosas que me prohíbo de comer y otras de la vida. Dejó muchas cosas de lado, pero lo hago con ganas.

Me decías que no te lo esperabas… ¿Qué paso en vos cuando te nombraron?

Me quedé mirando para el escenario, me levanté y salí para el lado contrario donde estaba la subida al escenario. Me dijeron, “Jorge es para allá”, (Risas). No lo podía creer, dejé teléfono, dejé todo en la mesa. Subí, me dieron el premio y Fernando Belasteguín me hablaba. No me acuerdo lo que me dijo. Estaba tildado. (Risas)

¿Se entrena mucho?

Sí, en esta parte del año se entrena velocidad porque son todas carreras cortas. Desde febrero empieza la pretemporada, mucho más larga y fuerte. Los entrenamientos son más extensos, resistentes y más duros.

Pero como todo deporte amateur, no es solo entrenar. Tenes que trabajar.

Si, por supuesto. En mi caso trabajo siete horas. El entrenamiento depende del momento del año. Pero lo mínimo es una hora. Con quien entreno, tenemos seis días de entrenamiento y uno de descanso. A veces son quinces días y un día de descanso. Es según el objetivo que tenga en mente y según como venga con el cuerpo.

¿Qué balance te dejó el 2016?

En lo personal fue el mejor año desde que estoy corriendo. Salvo el año que salí campeón argentino. Físicamente nunca estuve como estoy ahora. Registré muy buenos tiempos en las carreras. Resultados muy buenos, nunca bajé del décimo puesto. Salvo en la maratón de Tinelli que finalicé 15º. En la Maratón Nocturna de Pehuajó terminé sexto, la del Aniversario fui cuarto, dos en 25 de Mayo entre cuarto. La de 15 Kilómetros que se corrió en septiembre fui tercero, ganamos un duatlón con Juan Pablo López.

¿Qué expectativas tenés para 2017?

Las expectativas que tengo para este año, es que me homologuen una marca B para un sudamericano. Hay dos tipos de marcas la A y la B. Con la A, ingresas directamente y la B sería la suplente. Si se acomoda todo a nivel nacional, y me homologan la marca, el objetivo sería traer otro campeonato argentino.

¿A corto plazo?

En lo más inmediato, la carrera de Reyes en Trenque Lauquen y la próxima semana la Nocturna de Pehuajó. Hacer podio o ganarla, según quien venga.

¿No se está lejos?

No, yo creo que entre los cincos primeros seguro.

¿Cómo ves el pedestrismo en Pehuajó?

Mucha gente nueva hay en el pedestrismo. La disciplina está dividido en dos ramas: trakking y running. Hoy, Pehuajó está muy volcado al deporte aventura. Esta más de moda. Desde que yo inicie allá por 2009, hay mucha más gente entrenando. Sea para el trakking o running. Está muy bueno que cada vez seamos más.

No es que te quiere retirar. (Risas). ¿Cuánto tiempo más te ves corriendo?

Depende de muchos factores. (Risas). Va a depender de los dolores de las piernas, de acomodar la cabeza y ver si me salen bien las cosas esta temporada. Este año que pasó me quería retirar. No aguantaba los entrenamientos, cuando terminé la maratón de Tinelli, miré para arriba y me puse a llorar. Porqué logré lo que quería, terminé entre los 15. No corrí más después de eso. El profesor que me entrena, no quiere que me retire y me dijo de ir correr a España. Yo no quiero ir a correr a España. No quiero tener tanto compromiso con lo que hago. Pero la realidad es que no sirvo para ir a participar a una carrera. Me gusta competir, lo llevo adentro mío.

¿Un sueño o algo que te quede pendiente?

Un sudamericano.

¿Ahí se termina Garriga?

Sí, con un sudamericano se retira Garriga. (Risas)