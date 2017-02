La tarde se apaga sobre Pehuajó. La tijera de “el Gallego” Ángel González va y viene recortando los plateados cabellos de un hombre que alguna vez, hace casi 70 años, recibía una cerrada ovación en el viejo Teatro Dante, ubicado en Rivarola 550, y luego un reconocimiento personal que lo pintó de cuerpo entero.

No se trata de un artista de las tablas que engalanaron importantes escenarios de nuestra región. Tampoco es un abuelo desconocido que transita sus últimos años en una residencia geriátrica local. Es un hombre que supo ganarse el respeto tanto encima como debajo del ring, ese encordado escenario donde mostró su destreza: Orlando Bautista Laici.

Nacido en la localidad de Francisco Madero, el 5 de diciembre de 1928, tuvo un breve pero recordado paso por el pugilismo pehuajense a fines de los años ’40, debutando a fines del verano del ’47 frente a otro conocido deportista local: Eminente Pérez, nacido el 21 de junio de 1928, es decir apenas medio año mayor que su contrincante.

Por entonces, el boxeo local giraba en torno a la figura de Severo Cáliz, un hombre dedicado a la enseñanza del deporte de los puños, bajo cuya tutela surgieron significativas figuras del pugilismo de nuestra ciudad entre los años ’40 y los ’70.

Aquella noche en el Teatro Dante, Laici y Pérez hicieron su debut oficial en el boxeo lugareño, en una pelea pactada –según recuerda Orlando– a cinco asaltos pero que solo duró tres.

Es tiempo de escuchar al protagonista y “el Gallego” hace unos finos retoques que no son más que una tiernas caricias sobre la cabeza del anciano gladiador. La presencia de Eminente como visitante le agrega el toque final a una tarde de recuerdos. Están, una vez más, frente a frente. Entonces la memoria vuelve setenta años hacia atrás y sin pretender que suene a excusa, Pérez menciona que en aquellos años no había posibilidad de contar con un sparring para practicar y debían practicar entre los que acudían al gimnasio sin importar la diferencia de categoría. Por eso Eminente debió hacer guantes con la enorme figura de Eleuterio Ortellado, un recordado peso Pesado local de pegada devastadora, y bastó una sola mano en el rostro para dejarle una seria secuela sobre las fosas nasales con recurrentes hemorragias. Aún así subió al ring para enfrentar a Laici un par de días después.

Con un físico más armado en el que se destacaba más el brazo derecho, fibroso, pero más bajo, Pérez salió a enfrentar al estilista Laici que, con mayor peso, altura y un alcance de brazos superior, planteó la pelea con suficiente distancia y mucho desplazamiento. No llegaron a los cinco rounds. Un martirizante jab de Laici sobre el rostro de Eminente reabrió aquella herida nasal que no estaba totalmente curada, y sangre corrió sobre la cara de Pérez. Encendido por el infortunio, y sabiendo que no tendría mucho tiempo por delante en ese pleito, se lanzó a todo o nada, levantando al público por su demostración de valentía, pero la profusa hemorragia ponía en riesgo su salud y el árbitro detuvo el combate, siendo declarado vencedor Laici por knock out técnico en el tercer round.

Laici asiente y “el Gallego”, que ya ha concluido su labor de peluquería, sigue atento a los relatos de dos viejos combatientes.

La gente aplaudió al vencedor, cuyas condiciones quedaron de manifiesto a pesar de tratarse de un debutante, pero también el vencido fue objeto del reconocimiento popular, especialmente por el coraje demostrado al jugarse en condiciones desfavorables.

Setenta años pasaron de aquel verano del ’47. Laici y Pérez están otra vez frente a frente, pero no como rivales sino como viejos amigos que supieron cultivar una misma pasión por el deporte.

La tarde cae definitivamente, pero antes de que las sombras ganen la escena, queda flotando aquel reconocimiento que, luego de la pelea, recibió Laici. Un reconocimiento que tiene que ver con su hombría de bien, dado que luego de cobrar los pocos pesos a los que se había hecho acreedor como una especie de bolsa pactada, decidió dárselos a su vencido que, por entonces, no tenía trabajo.

“El Gallego” ha guardado todo su instrumental y se marcha. También Eminente se encamina hacia su casa para ocupar, como todos los días, la vereda de calle Ascasubi al comienzo y ver pasar la vida desde allí.

Laici queda en su residencia actual. No lo sabe, aunque tal vez lo sospeche, pero en esa tarde y junto a su amigo y otrora rival, le han regalado a “el Gallego” una emotiva experiencia, de las tantas que atesora el deporte, de las muchas que generan los hombres de bien.

Roberto F. Rodríguez.