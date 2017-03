TRENQUE LAUQUEN (de La Opinión). La víctima se refiere en su página personal de Facebook a lo que le ocurrió aquella mañana del 12 de enero cuando, como consta en la denuncia, fue abusada por más de un hombre. Ese mismo día fueron detenidos Diego Sannutto y Matías Haurat a los que la Cámara Penal otorgó la libertad el viernes por considerar que las pruebas colectadas no eran suficientes para mantenerlos privados de la libertad. (En un principio se dijo que Sannutto no había sido alcanzado por la medida, pero se confirmó en las últimas horas de la noche que está libre). El texto de la vecina, cuya identidad siempre se preservó, expresa textualmente.

“Hasta acá nunca hablé porque creí que lo mejor era que la Justicia se encargara de esto, jamás me interesó hablar porque es un dolor muy grande internamente para mí. Nunca me gustó la gente que pone sus cosas privadas en las redes sociales, y odio estar haciendo esto. No es cómodo para mí, no me gusta manejarme así en estas cosas, no me gusta sentirme expuesta ni tampoco los puteríos de pueblo que se generan en estas situaciones.

Me es muy difícil hablar de esto pero lamentablemente me veo obligada a hablar aunque no quiera, ya que quedarme callada no me sirvió de nada, porque una vez más la justicia abandona a una mujer violada.

No voy a tolerar y ojalá que ustedes tampoco como sociedad y sobre todo como personas, que mis violadores estén libres hasta el día del juicio, viviendo una vida como si nada hubiera pasado, y no solo eso si no también pudiéndose escapar y pudiendo manipular testigos de la causa, cosa que es muy importante.

Se dicen muchas cosas inexactas y sobre todo de parte de los medios de comunicación.

Pido como pueblo y como sociedad que repudien a estas basuras, porque esto que me paso a mi, le podría haber pasado a cualquiera, a vos que estás leyendo esto, a tu hija, a tu mujer, a tu hermana, a tu amiga a cualquiera.

Voy a ir hasta las últimas consecuencias porque pruebas claro que las hay, pero se ve que a la justicia no le alcanza, este tiempo que estuvieron presos no fue por nada. Estuvieron presos porque justamente pruebas era lo que había y desde ahora voy a salir a luchar por mis derechos.

Piensen todo el tiempo que estas basuras que están sueltas ahora, podrían haber hecho esto con algún ser querido de cualquiera de ustedes, nadie esta exento de que le pase algo así. No tengo vergüenza de esto, vergüenza tienen que tener estas basuras.

No crean que porque es un pueblo algo así no puede pasar, porque pasó.

No sean egoístas, no juzguen porque soy mujer y menos porque estaba borracha porque eso no justifica todo lo que me hicieron, soy una buena persona y no tengo ninguna duda de eso, sólo pido que paguen, pido justicia.”