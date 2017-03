Torneo Internacional de Tenis

El destacado tenista pehuajense Héctor Costanzo (80 años) se encuentra disputando un torneo internacional de tenis que se está desarrollando en el Club Comercio de la Capital Federal, puntuable para la categoría mayores de 80 años de la A.A.T (Asociación Argentina de Tenis) y la I.T.F (Federación Internacional de Tenis). Donde ayer miércoles debutó con un triunfo ante “Buby” Acción, por 6/1 y 6/1, y hoy jueves, a partir de las 8:00, enfrentará al Nº 1 de la categoría Alberto Mastrobernardino, en semifinales, por un lugar en la final.

Sobre su regreso al ruedo, Costanzo apuntó a nuestro cronista que “tuve algunos problemas, no estaba en condiciones de competir a nivel profesional, y estuve parado dos años; más allá que siempre seguí jugando como para mantenerme. A fines del año pasado volví a los entrenamientos y me preparé con tiempo para estar en esta nueva categoría. Entreno junto al profesor Marcelo Castro, que me guía sobre todo en algunos golpes, práctica que hacemos de acuerdo a la edad que tengo, dado que no es lo mismo golpear pelotas siempre de fondo, sino que ahora conviene cortarlas, hacer el drop, etc.”.