Tenis Senior

El tenista pehuajense Héctor Costanzo cayó ante Alberto Mastrobernardino 6/1 y 6/1 y se despedió del torneo internacional puntuable para la Asociación Argentina de Tenis (A.A.T) y la Federación Internacional de Tenis (I.T.F) que se disputa en el Club Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este resultado, el torneo lo definían Mastrobernardino vs. Aslan.

El tenista oriundo de la ciudad de Trenque Lauquen, radicado hace muchísimos años en nuestra ciudad, no salió favorecido en el drop de la categoría más de 80 años, al no estar rankeado tras sus dos años de ausencia en el circuito nacional e internacional, lo que motivó que se deba enfrentar con el Nº 1 en semifinales, luego de sortear su primer partido, disputado el día miércoles, tal como lo anunciara NOTICIAS en ediciones anteriores.

“De todas maneras, más allá del resultado adverso, que debo decir me sorprendió bastante, dado que años anteriores éramos muy parejos en los enfrentamientos con Alberto (Mastrobernardino),volví contento porque esto me motiva para seguir entrenando e intentar volver al nivel que estaba antes de abandonar el circuito profesional. Indudablemente tanto tiempo sin estar en las competencias oficiales me pasó factura, pero habrá que trabajar para volver a estar entre los mejores”; apuntó Costanzo a nuestro cronista en su regreso a nuestra ciudad.

La próxima cita con el tenis internacional de Costanzo será del 13 al 20 de marzo próximos en la ciudad de Mar del Plata, donde se disputará un torneo Grado 1, puntuable para la A.A.T y A I.T.F.