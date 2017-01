Fútbol

La responsabilidad de impartir justicia en encuentros importantes de la Liga Pehuajense de Fútbol, recayó en él. Guillermo Bartolomé fue él mejor árbitro de la temporada pasada, mostrando con sus actuaciones estar a la altura de los partidos que le tocó dirigir. Por eso, NOTICIAS, dialogó con el joven árbitro, donde habló de su año, de lo que se viene y por qué los árbitros locales no dirigen la final del torneo liguista.

Guillermo tuviste un gran año

Si, tuve un muy buen año en lo personal. No me puedo quejar, tuve las oportunidades y traté de hacer lo mejor posible.

Te tocaron dirigir esos partidos a los que se llaman en la previa “importantes”.

Exactamente, tuve esa suerte. Es muy importante para uno ser elegido. Son partidos que todos queremos estar.

Como se convive con el saber de qué venís haciendo un gran partido, en una

jugada cobraste de forma errónea y se pierde todo.

Ufff…es difícil. Tratamos de superar rápidamente esa situación y de no seguir equivocándonos. Pero es como vos decís, una jugada mal sancionada te tira para atrás todo lo bueno que venias haciendo.

¿Siempre están en el ojo de la tormenta?

Totalmente, no podemos errar una. No te perdonan ninguna. (Risas)

Tuviste alguna jugada este año, donde dijiste, ¨mira lo que erré”.

Si, una de las más claras fue el penal a Antonio Piergüidi en el desempate en semifinales entre Deportivo y Estudiantes. Fue un penalazo y cobre simulación. Luego miré el video y me quería matar. (Risas)

¿Lo miraste muchas veces al video?

¿Si lo mire? Varias veces lo hice, pero con una sola me alcanzó para saber que fue un terrible penal. (Risas)

¿El día a día con el hincha cómo es? Porque te cruzas con todos.

Es normal, siempre es intercambio de visión en alguna jugada. Nada más que eso. Siempre con respeto, solo son puteadas detrás del alambrado. Pero bueno, nosotros tenemos que entenderlos a ellos, pero ellos a nosotros no. El fútbol es así con el árbitro.

¿Es muy difícil dirigir en la liga?

Lo que es difícil es mantenerse. Tenés que estar concentrado y preparado todo el año, porque la liga es tan competitiva que si te relajas, perdés terreno.

¿Y al jugador pehuajense?

El jugador pehuajense es complicado de dirigir. Siempre está buscando la posibilidad de sacar ventaja. Pero no solo el jugador local es así. Lo vemos a diario en el fútbol nacional. El jugador argentino tiene esa naturaleza.

¿Cómo ves el nivel del arbitraje local?

Lo veo muy bien al arbitraje local. Se vio buenos arbitrajes en los últimos años en partidos durísimos, estando a la altura de la situación. Los árbitros jóvenes lo están haciendo muy bien y vienen por buen camino. Es el caso de “Topo” Suárez que tuvo una gran temporada.

¿Porqué pensas que no dirigen la finales de la liga?

Falta que algunos dirigentes se convenzan de que podemos dirigir las finales de liga. Nada más que eso.

Me decís eso, pero dirigen hasta semifinales.

Sí, eso lo que no entendemos nosotros. Como si perder una semifinal por culpa nuestra, no sea tan dolorosa como perder una final. Pero bueno, trabajando se nos va dar. Soy un convencido de eso. Igualmente, se demostró que estamos para dirigir partidos importantes y lo hemos hecho a la altura de la circunstancia. Hay partidos del torneo clasificatorio o de Petit que son también muy importante, que se juegan todo y dirigimos sin problemas.

Igualmente se ganaron ese respeto que el arbitraje local había perdido.

Si, se dejó una buena imagen. Pero es un trabajo que se viene haciendo en la escuela a largo plazo.Las acciones se tratan de realizar lo mejor posible y lo bueno es que los resultados se ven con hechos.

Dirigiste finales, partidos decisivos. ¿Qué te estaría faltando como árbitro? ¿Dirigir un Federal?

Dirigir un partido de Federal es lo que me ha quedado pendiente. Lo hice como árbitro asistente. Después por trabajo y demás situaciones no se me dio.

¿Ya quedó descartado?

Nunca se descarta, pero no es mi meta.

¿Qué importancia tiene la familia en el árbitro?

De la familia necesitas un apoyo total. Son el principal motor en todo esto. Son en los que único se apoya en todo momento. En los buenos y en lo no tan buenos. En mi caso, mi señora es la que me aguanta esta locura linda. Soy un afortunado.

¿Qué expectativas tenes para 2017?

Las expectativas que tengo para el año próximo son las mejores. En lo personal, ojalá pueda repetir o superar lo realizado en 2016. En lo grupal, sería que dentro de un año digamos que la final de la Liga Pehuajense de Fútbol fue dirigida por un árbitro de la Escuela Enrique Civelli.