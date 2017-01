Luego de una gran temporada en Boca Unidos, donde convirtió 11 goles en 32 partidos. Franco Cángele se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Cali. En una nota al diario El País de Colombia, el propio jugador confirmó que llegará el martes 10 de enero a la capital del Valle para ponerse a las órdenes del técnico Mario Yepes.

Cángele habló con el reconocido diario sobre este nuevo paso en su carrera deportiva.

¿Ya arreglaste tu situación contractual con el Deportivo Cali?

Sí, ya está todo listo; yo acá arreglé mi salida de Boca Unidos y con el Deportivo Cali se habló todo y llegamos a un acuerdo.

¿Qué significa este nuevo reto, una vez más en el exterior?

Es muy importante para mi carrera; salir de nuevo de Argentina y pasar a un club tan importante como el Deportivo Cali que juega tres torneos este año, la verdad me pone contento y me crea un reto personal; espero estar a la altura.

Acá es muy conocido por su paso por Boca Juniors hace varios años; ¿después qué pasó en su carrera?

Después de ahí tuve un año y medio más en Argentina con Independiente y Colón; luego me fui a Turquía, jugué desde el 2006 hasta el 2015, aunque en ese lapso tuve un corto regreso a Boca. El último año lo jugué en Boca Unidos de segunda división.

¿Por qué jugó en Boca Unidos qué es de segunda división y no en un equipo más competitivo de primera?

Lo que me apareció en su momento, más concreto y que me convenció más fue lo de Boca Unidos; yo necesitaba un club donde tuviera más continuidad porque no había jugado mucho, entonces me convenció el proyecto; el club es muy organizado y me permitió jugar semana a semana que era lo que yo necesitaba. Hicimos una buena campaña porque terminamos terceros.

¿Cuáles considera qué son sus virtudes cómo jugador?

Soy un jugador rápido; pero si me conocen desde la época de Boca, la verdad es que mi forma de jugar no cambió mucho. La única diferencia es que tengo 10 años más.

¿Juega más por las bandas o puede hacer de delantero centro?

Los últimos años los jugué como doble delantero y media punta, no tanto por las bandas; pero no tengo problemas en jugar por los costados, me baso mucho en el mano a mano y en ganar la raya.

¿Ya habló con Yepes sobre lo que quiere de vos en el Cali?

Hablé con él, me comentó cómo es el club y cómo se trabaja y lo que quiere de mi; eso me deja tranquilo, espero estar en Cali y ponerme a entrenar a la par de los demás muchachos.

¿Físicamente está en plenitud?

Nosotros terminamos de competir el 20 de diciembre, tuvimos dos semanas de vacaciones y recién el 4 de enero comenzamos a entrenar. Tengo cuatro entrenamientos encima nada más, pero la pretemporada con el Cali me va a poner bien para estar cien por ciento.

¿Con qué colombianos ha compartido clubes?

Cuando arranqué en Boca compartí con Óscar Córdoba, con 'Chicho' Serna y con el 'Patrón' Bermúdez; también jugué allí con Fabián Vargas, fueron épocas muy buenas por todo lo que ganó Boca. Así cerró la nota el maderense con el diario El País de Colombia.