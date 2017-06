Automovilismo

El piloto pehuajense se subió al podio dela Promocional850 Clase A, el pasado domingo en Salazar. Es el mejor representante de nuestra ciudad en la categoría, compartiendo el tercer puesto junto al bolivarense Alan Torrontegui. En contacto con NOTICIAS, Federico cuenta sus impresiones, seguir sumando puntos en el campeonato y sueña con el triunfo.

- Federico, un gran resultado el domingo…

- La verdad que sí. Pensaba andar bien, porque el auto de a poco va mejorando y Salazar es un circuito que me gusta. Íbamos con buenas expectativas y se cumplieron.

- Brindaron un gran espectáculo

- Fue una carrera súper entretenida, tanto para los pilotos, como para el público. El mínimo descuido era suficiente como para que un compañero de pista te pase. Muy linda carrera.

- ¿Muestra la paridad que está teniendo la categoría?

- Sí, y se apreció más en este circuito que en Lincoln. La carrera estaba para cualquiera.

- Estás tercero en el campeonato junto a Torrontegui... ¿Se puede pelearle a Etcheperestou y Pendas el campeonato?

- Es la idea y a lo que uno apuesta. Hay que tratar de llegar lo más adelante posible, pero sobre todo llegar en todas las competencias. Tener regularidad.

- ¿Soñás con el triunfo?

- El triunfo ya va a llegar, espero (risas). Me dicen que no me tengo que enloquecer, que solo va a llegar, pero al no haber ganado nunca uno estoy ansioso. Espero que este año se nos pueda dar el triunfo, y así regalarle una alegría a la gente que tanto me apoya.

- ¿Se hace mucho esfuerzo para correr?

- El esfuerzo es grande y mucho. Tanto en lo económico, personal como familiar. Pienso que más allá de lo que uno puede llegar a gastar carrera tras carrera, si no existiera el apoyo, el aguante de la familia y de seres queridos, todo sería mucho más cuesta arriba.

- Se los vio a todos muy felices por la gran vuelta de Santiago Bergues.

- Fue muy lindo que volviera y de la forma que lo hizo. Tenemos un grupo muy unido en el SG Competición, donde más allá de lo que pase en pista, tenemos una linda amistad entre todos. Es el legado que nos dejó Siko, al cual recordamos a diario y con mucha emoción.

- ¿Agradecimientos?

- A mi señora, que me apoya incondicionalmente, a mis viejos, a mis suegros, tías y familia en general. A Gonzalo, que me ayuda incansablemente a armar el auto todas las semanas en el taller. A los sponsors, que son una mano importantísima en este deporte, a Luciano “Sugus” Angelotti, que es quien se ocupa de que el motor ande muy bien. A la peña del SG Competición y también al gran Siko Gardes por haberme dado todos los concejos que uno le pedía.