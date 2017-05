Fue victoria para Empleados de Comercio ayer en el ComplejoLa Victoria. Derrotópor2 a0 aBancario por la quinta fecha del liguista pehuajense. Con goles de Enzo Ruiz y Fabio López, los de Luciano Villarreal sumaron su primer triunfo en casa ante un rival que en los papeles era accesible.

Sin brillo en la cancha, pero con un claro dominio de las acciones, el “Gallego” pasó este escalón, que es fundamental proyectando sus aspiraciones de ser protagonista del certamen. El primer tiempo tuvo poco para comentar, sólo el gol de Empleados a los 13 minutos. Fue de tiro libre penal. El encargado de ejecutarlo fue “Kico” Ruiz. Pelota a la derecha, arquero a la izquierda y el sello de calidad del delantero que sumó su sexto gol en cinco partidos. La visita, era un equipo que trataba de hacer pie, con despliegue y corriendo todas inquietaba con Diego Piñel e Illescas, quienes no pudiendo penetrar una defensa local que desactivó todo peligro en las inmediaciones de Santos. Este “Gallego” juega con un sistema diferente en el 2017, mejorando mucho la versión anterior. Los planteos de Villarreal siempre se caracterizaron por ser muy verticales, algo hacía que el equipo muchas veces quedará muy largo. La llegada de Enzo Ruiz, acortó las líneas, ya que permanentemente baja a asociarse con su hermano (Luciano), algo que le hace muy bien a un cuadro que luce mucho más compacto.

El complemento mostró una postura similar. Empleados tratando de generar volumen de juego y Bancario haciendo lo posible para controlar el balón. Los minutos pasaban y el “Gallego” trataba de liquidar la historia. El punto de inflexión llegó a los 19 minutos, cuando Bassi de Bancario vio la roja. Una baja en el lateral derecho para los de Romo, que en inferioridad numérica hacía utópica cualquier remontada. A partir de ahí la balanza se inclinó totalmente para los de Villarreal, que encontraron los espacios y generaron muchas situaciones. Enzo Ruiz lo tuvo promediando los 15, tras una gran sesión de “Nacho” Díaz. A los 30 hubo otra jugada que pudo ser gol. Primero Luciano Ruiz que reventó el palo con un cabezazo en el segundo palo. Inmediatamente la pelota volvió al área y “Nacho” Díaz explotó el travesaño con una volea. Había olor a gol, pero el balón se negaba a entrar. Bancario se quedaría con nueve a los 38, cuando Illescas (uno de los mejores de la visita) fue expulsado. Empleados llegó a poner cifras definitorias en tiempo adicionado al reglamentario. A los 48, Fabio López capturó una pelota en el borde del área y con un fuerte puntazo batió a Leiva.2 a0 y justicia en el marcador. Pitazo final de Espíndola y tres puntos para los de Villarreal. Empleados hizo bien los deberes, ganó y no mucho más. Enfrentó a un Bancario que no pateó al arco, un equipo que perdió todos los cotejos que disputó y que no fue una medida demasiado exigente. El “Gallego” tiene que mejorar en la gestación de juego, ya que a pesar de que creo situaciones, ellas llegaron cuando Bancario se quedó con uno menos, algo que lógicamente le abrió espacios. Se viene Independiente, en un clásico que promete ser de los mejores de los últimos años.