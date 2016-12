Carlos Alemano y Ricardo Negre, titulares del palomar “El Peligroso”, volvieron a consagrarse campeones absolutos en la presente temporada de la Asociación Colombófila “La Mensajera de Pehuajó”. Se adjudicaron los títulos de campeones en las categorías General, Pichones y Adultas; sumando nuevos logros a los tantos otros obtenidos a lo largo de la última década.

Para conocer mayores detalles sobre este nuevo festejo, dialogamos con Carlos Alemano, quien nos dejó los siguientes conceptos en la nota que brindamos a continuación.

- Un nuevo campeonato anual en la Asociación Colombófila “La Mensajera de Pehuajó” ... ¿y van?

- Y… van varios. Este año tuvimos la suerte de ganar los campeonatos General, de Pichones y de Adultas. Hace varios años que se vienen dando los resultados, pero por ejemplo el año pasado, en Adultas, se impuso otro colombófilo. Aunque en realidad, hace diez o doce años que venimos cosechando títulos importantes y es algo que nos pone muy contentos. No recuerdo bien, pero con éste me parece que son cinco títulos seguidos en la categoría General.

- ¿Dónde está ubicado el palomar “El Peligroso”?.

- En la zona rural, a 5 kilómetros de Pehuajó, pasando el puente entre las Rutas 5 y 226.

- ¿Cuál es el secreto para alcanzar semejantes logros?

- Siempre recuerdo cuando empecé con las palomas, a un amigo que me dijo “esto termina el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero”. Es decir, no hay vacaciones y no se para nunca con el cuidado de las palomas. En mi caso, estoy acostumbrado al cuidado de las palomas a lo largo de todo el año. Vivo en el predio rural donde tengo el palomar, hago las cosas diarias del campo y siempre estoy en contacto con las palomas.

- ¿Cómo nació su pasión por las palomas?

- De muy chico, tenía alrededor de quince años, siempre me gustaron. Mi primo Jorge Laserre empezó a llevar palomas junto a mi hermano mayor y así fui creciendo junto a ellas. Después me fui a estudiar y cuando volví retomé la actividad hasta la actualidad.

- ¿Cómo surgió la sociedad con Ricardo Negre?

- Una vez me comentó que le gustaba criar pichones y le respondí que a mí me gustaba entrenarlos para que corran. Así fue como se dio una buena combinación. El no se mete en lo mío y yo no me meto en lo de él. La verdad, crió unos pichones bárbaros. Otro que me cría palomas es Jorge “el Negro” Laserre. Obviamente, son criados en otros palomares y al mes me los traigo al mío para que se vayan acostumbrado al nuevo palomar, les voy dando de comer, etc.

- Una tarea para nada sencilla ...

- Sí, la verdad que es un cuidado especial. Se trata de tenerle amor a la actividad. Algunos dicen que estás todo el día, que perdés el tiempo, etc. Pero el que ama esta actividad sabe de qué se trata. Para mí es un hobby y la verdad tengo una granja y amo los animales, si no, no estaría acá.

- ¿Cómo fue el campeonato 2016?

- Hubo muchas carreras complicadas. A lo largo de todo el año perdí cinco ejemplares y la verdad es que los extraño. No vinieron y algo habrá ocurrido. Porque las palomas suelen tener un minuto de desgracia, se pierden, o les pasa algo, y no llegan a destino. Sobre todo cuando tienen que hacer noche fuera del palomar.

- Imagino que ya está pensando en los campeonatos del próximo año?

- Sí, obvio, habrá que seguir luchando contra el resto. Todos ya están pensando en los cuidados para tener un mejor campeonato la próxima temporada y nosotros también.

- Lo que quiera agregar ...

- Agradecer a los colombófilos que me dan una mano, porque sin ellos uno no podría triunfar. Me gusta ir progresando año a año junto a mis amigos de la colombófila. Cada vez hay mayor entusiasmo y eso nos hace bien a todos. También me gustaría agradecer a mi familia que me acompaña en todo esto.