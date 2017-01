Nacido el 17 de abril de 1948 en nuestra ciudad, el querido Negro Alanís surgió de las divisiones menores de Defensores del Este, donde apareció en la división mayor en la segunda mitad de los años ‘60 actuando como lateral derecho en una última línea en la que estaban Julio Acuña y Mario Rodríguez, como principales referentes.

Es cierto que tuvo un breve paso por Unión de Curarú, pero fue con la casaca azulgrana donde cosechó sus mayores lauros. Subcampeón en 1969 con valores de la talla de Osvaldo Bartolomé, José Luis Rojas, Rubén Borghi, y Oscar Romero, que fueron la base defensiva de lo que sería el Defe tricampeón (1973/75).

Un año en Atlético Mones Cazón y otro en San Martín, dieron paso a una emigración regional, dado que mudó su fútbol a la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, regresando, ya veterano, a lucir los colores de la entidad que lo vio nacer, logrando el subcampeonato en 1980.

Alanís fue un volante de toda la cancha, un hombre de gran temperamento y dotado de un notable sentido de la ubicación que le permitía aparecer donde se lo necesitaba, apoyado en un despliegue de ida y vuelta incansable y una enorme solidaridad para con todos sus compañeros. Fuerte para marcar, aunque a veces excesivo, eficaz para recuperar la pelota y criterioso para entregarla, también supo ajustarse a los relevos adecuados de posición en los momentos precisos. Integró la selección pehuajense en el argentino de 1969 como lateral, pero en el ’75, cuando el medio campo albiceleste no respondía a las exigencias y la clasificación se tornó difícil, la hinchada lo pidió y el técnico le confió la número 8 que no encontraba dueño. No hubo que buscar más. El Negro se ganó el puesto y al público aportando su característica garra y hasta goles de media distancia. Entre 1969/78 jugó 44 partidos con el seleccionado, marcó 5 goles, falló un tiro penal y sufrió dos expulsiones. Y entró en la historia. Porque el Negro fue de esos que piden la pelota cuando las papas queman y no se esconden. Un líder.

Roberto Rodríguez