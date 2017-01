El defensor con larga trayectoria en el fútbol local, se refirió a lo que ocurrió en la última temporada. En diálogo con NOTICIAS, Cristián Gutiérrez, cuenta estar arrepentido por los hechos que pasaron ante Progreso y que todavía no tiene club para la presente temporada.

Cristian que lejos quedó el fin de campeonato.

La verdad que no pensé que iba a ser tan rápido el final nuestro la temporada pasada. Teníamos la ilusión de poder clasificar y llegar lo más lejos posible.

¿Por qué no pudieron repetir lo de 2015?

Se armó un equipo para pelear y repetir lo del 2015. No pudimos tener ese funcionamiento que nosotros pretendíamos A mi parecer, creo que fuimos muy irregulares y eso nos costó caro. Perdimos muchos puntos de local, que son los que no podes perder y al final de torneo lo pagas.

Con el tiempo y más tranquilo. ¿Qué reflexión te dejó el partido final con Progreso?

Estoy muy arrepentido por los hechos que pasaron esa tarde. Son de esas situaciones que no tienen que volver a suceder dentro de una cancha de fútbol.

¿Dolió más cuando se hizo el tema de forma nacional?

Si, dolió mucho más cuando tomó esa magnitud. Me dio mucha vergüenza ver que salió por todos lados. Me quería morir.

¿Seguís en Maderense o todavía no tenés nada definido?

No creo que siga en Maderense, no tuve ningún llamado. Igual mi intención es no seguir en Madero.

Por lo que me decís. ¿Es un ciclo cerrado?

Creo que sí. Más que nada porque no se ve el interés del Club por mí, para saber cuáles son mis intenciones. Desde que terminó el torneo, no hubo más diálogo.

¿Pero tus intenciones es seguir en la liga?

Si, por supuesto. Mis intenciones es seguir jugando en esta liga.

¿Tuviste algún ofrecimiento de algún equipo?

Por el momento no tuve ningún ofrecimiento.

Jugaste en Unión, Defensores y los últimos años en Maderense. ¿Cómo viste la liga en estos casi siete años?

La verdad que cada año está más competitiva. Muchos equipos se arman para pelear y eso la hace año a año más linda y más exigente.

¿Lo negativo es la larga inactividad de quedar eliminado en el clasificatorio?

Sí, eso es lo único feo que tiene este torneo. Se te hace eterno. Por eso hay que entrenar y llegar de la mejor manera para pelear hasta las finales.

¿Fue un justo campeón Calaveras?

El que llega a la final es por algo. Seguro que lo tiene bien merecido.

¿Al hincha de Maderense que le decís?

Muchas gracias por el cariño de estos dos años que estuve en el club. Encontré muy buena gente.