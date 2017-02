Continúa disputándose el torneo de papi fútbol que organiza el Club Atlético Maderense en la vecina localidad de Francisco Madero.

Los resultados del pasado día jueves 9 de febrero, fueron los siguientes: El Cruce 1 - La Esperanza 1, Alanís 3 - La Juanita 2, El Cacique 3 - El Equipo Carlitos 2, La Ruta 2 - Supermercado el Sol 2.

Con dichos resultados, la tabla de posiciones de la Zona A quedó de la siguiente manera: El Equipo Carlitos y Los Infiltrados 10 puntos, El Cacique 7, El Pistolazo 6, Veterinaria Prestifilippo 5, La Esperanza 4, El Cruce 2, Las Tunas y Carlos Ruiz, pinturas 1. Al tiempo que los guarismos de la Zona B dictan los siguientes números: La Ruta 9 puntos, Los Amigos y Alanís 8, Lavadero Caciquito 4, El Tati 3, La Juanita, Los Pechitos Azul y Supermercado el Sol 2. Los primeros cuatro equipos de cada zona clasifican a la siguiente fase. Se eliminan en solo partido hasta llegar a la final.

PROXIMA FECHA

La próxima fecha se jugará mañana domingo 12 de febrero, con el siguiente programa de partidos: Supermercado el Sol vs. Los Pechitos Azul, El Tati vs. Lavadero el Caciquito, Los Amigos vs. Alanís, El Pistolazo vs. Veterinaria Prestifilippo.