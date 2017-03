Tras la reunión llevada a cabo el pasado lunes por la noche, en la sede de la Liga Pehuajense de Fútbol, se resolvieron varios temas. Entre ellos que la “Copa de Campeones” de Primera división será protagonizada por catorce equipos. Sumado esto a otras importantes novedades, dadas a conocer en el último Boletín Oficial que detallamos a continuación.

DIVISIONES INFERIORES

De acuerdo con lo tratado en reunión llevada a cabo el día 13 de febrero próximo pasado, se estableció jugar con el mismo formato que el año anterior. Es decir, dos torneos, Apertura y Clausura, consagrando como campeón del año entre los ganadores de ambos torneos, al club que sume mayor cantidad de puntos, sumando los dos torneos.

CATEGORÍAS

9na división: clase 2006; 8va división: clase 2005; 7ma división: clase: 2004; 6ta división: clase 2003; 5ta división: clase 2002; 4ta división: clase:2000/01.

Fecha de comienzo propuesta: 8 de abril de 2017.

CONFIRMACIÓN

DE DIVISIONES

Provisorio hasta el comienzo de clases, sería el siguiente:

Estudiantes Unidos: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

Estudiantes Blanco: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

Calaveras: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

Deportivo Argentino: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

KDT: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

Juventud Unida: 9na, 8va, 7ma, 6ta, 5ta y 4ta.

Fútbol Club Henderson: 9na, 8va, 7ma, 6ta y 4ta.

Independiente MC: 9na, 8va, 6ta, 5ta y 4ta.

Defensores del Este: 9na, 8va, 6ta y 4ta.

San Martín: 9na, 8va, 6ta y 4ta.

Maderense: 9na 7ma y 5ta.

Progreso J. J. Paso: 9na, 8va y 5ta.

Fecha de confirmación definitiva: 20 de marzo, con reunión de delegados y representantes de Comisión Directiva, a partir de las 20:30, con el fin de dejar totalmente armado el primer torneo.

CONSEJO ASESOR

También de acuerdo con lo publicado en Boletín Oficial Nº 2/2017; el día jueves 16 del corriente, se llevó a cabo la reunión programada, donde se trataron los siguientes temas:

1º) Divisiones Inferiores: se expuso lo tratado con delegados y técnicos con relación con el torneo del corriente año y se pidió -a titulo de colaboración-que cada club nombre a un dirigente que haga de enlace entre Subcomisión de Inferiores e institución, para que lleve a conocimiento de la Comisión Directiva todas las inquietudes que se generan durante la disputa de los torneos de divisiones Inferiores.

2º) Torneo Oficial Futsal, 3º) Fútbol Senior, 4º) Fútbol Femenino.

Se expuso ante los delegados la posibilidad de jugar estos torneos en forma oficial durante el presente año. Por lo tanto, quedó abierta la inscripción a los mismos hasta el día 15 de mayo, cuando, de acuerdo con las postulaciones que se presenten, se evaluarán las posibilidades de jugar los tres torneos y alguno en particular.

5º) Selección Sub 15: siempre que el Consejo Federal lo organice en el presente año, se volverá a jugar, con el apoyo de todos los clubes, principalmente ceder los jugadores seleccionados por el cuerpo técnico que se nombrará, dejando aclarado que el mismo trabajará en lo táctico y no en lo físico, para no alterar el trabajo de los profesores en cada institución.

COPA DE CAMPEONES

Cerrada el lunes la inscripción para disputar la misma, se ha recibido la confirmación de los siguientes clubes: Estudiantes Unidos, Calaveras, Deportivo Argentino, Maderense, Atlético Mones Cazón; San Martín, Unión de Curarú, KDT, Boca Junior, Defensores del Este, Progreso de Juan José Paso, Fútbol Club Henderson, Juventud Unida de Henderson y Atlético Carlos Casares.

No estaría participando, en esta primera edición, Independiente de Mones Cazón.

REUNIÓN CON LOS

CLUBES PARTICIPANTES

Se llama a reunión a los clubes postulados para esta primera edición del torneo Copa de Campeones, para el día jueves 9 de marzo, a las 21:00, a efectos de reglamentar el mismo.