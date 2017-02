Con el equipo “2 Ciudades”

El ciclista pehuajense Yonatan Tocha (30) realizó una brillante actuación en la última edición de la tradicional prueba “Doble Bragado” integrando el equipo “2 de Ciudades”, integrado por cuatro pedalistas de Carlos Casares, otro de Tres Arroyos y nuestro representante, quien logró culminar en el séptimo lugar en una de las etapas, entre más de ciento veinte ciclistas de primer nivel, y culminó en el puesto 33º de la general individual. Siendo la labor del equipo aún más destacada, finalizando séptimos en su primera participación en la tradicional competencia que reúne a los mejores equipo del país. En su regreso a nuestra ciudad, dialogamos con el ciclista local, quien dejó los siguientes conceptos en la nota que brindamos a continuación.

-¿Esta es tu primera actuación en la tradicional “Doble Bragado”?.

-Si, esta es la primera vez que pude disputar la Doble Bragado, ya que es por equipos y hay que tener un cupo para poder correrla. No entra cualquiera. Nosotros durante el año hicimos buenas competencias, estuvimos en las mejores del país, y eso fue fundamental para que los organizadores nos vieran y dieran la posibilidad de poder correrla.

-Realizaste una gran carrera en el equipo “2 Ciudades”, conformado por ciclistas de diferentes localidades.

-Así es, el equipo está conformado por cuatro ciclistas, dos de Carlos Casares, estoy yo de Pehuajó, y Claudio Flores, un ciclista de la ciudad de Tres Arroyos, que es muy conocido a nivel nacional. A ganado etapas de la Doble Bragado, tiene muchas temporadas en San Juan, en síntesis, un ciclista muy experimentado que nos ayudó a acomodarnos en el pelotón y manejarnos de la mejor manera. Y los casarenses son Jorge Roldán, Marcelo Godoy, Jorge Fuchs y Diego Liroz.

-Terminaron séptimos en la general por equipos, entre un total de veinte, una gran actuación . . .

-Por ser la primera vez que íbamos, la gente se quedó muy conforme. Los organizadores nos vieron muy bien. Siempre fuimos protagonistas y estuvimos adelante en todas las etapas. En mi caso, estuve entre los quince primeros en todas las etapas. En la última terminé séptimo en un spring muy apretado. Me jugó medio en contra la contra reloj individual del día sábado a la mañana, donde había muchos ciclistas especialistas en la contra reloj. Ahí nos sacaron mucha diferencia y se definió la crono. Mi séptimo puesto fue a la tarde del sábado en Bragado, donde a la mañana se hizo la contra reloj, donde tuvieron lugar los 120 kilómetros en circuito callejero. Llegamos todos juntos al spring final y pude lograr ese puesto entre 120 ciclistas que se sumaron a la prueba de pelotones.

-Una posición privilegiada entre los mejores ciclistas del país . . .

-Al principio tenía un poco de bronca porque creí que me metía. Mi compañero Jorge Roldán me dejó bien posicionado en el opuesto y cuando entramos en la recta final creí que iba a cumplir el sueño de estar en el podio. Sentí que podía entrar y cuando terminé al principio me sentí medio mal, pero con el paso de las horas me di cuenta que fue un buen resultado y eso me pone muy contento.

-Dame algunos antecedentes del equipo . . .

-Arrancamos hace unos dos años con mucho esfuerzo. Las camisetas son caseras y hechas en Casares. Fuimos a varias competencias. Estuvimos en la vuelta de la provincia, participamos dos años seguidos de la tradicional San Francisco – Miramar, donde puede estar entre los diez de la general y quinto en una etapa. Hasta ahí lo hicimos a pulmón, pero a partir del 2016 decidimos trabajar para entrar en la Doble Bragado. La única posibilidad de poder correrla era haciendo buenas actuaciones en carreras importantes. Armamos el equipo, conseguimos publicidades nosotros mismos, el municipio nos dio una mano, varias empresas apoyaron, y pudimos estar. Pero hicimos todo a pulmón con mucho esfuerzo. Ahora trabajaremos para estar en la próxima, donde ya conseguimos el cupo. La idea es mejorar en la contra reloj, que es donde se marca el pulso de la carrera.

-En lo individual, cómo sigue lo tuyo . . .

-Me gusta correr todo el año, no paro. Mi hija también corre, así que vamos a las domingueras, entre otras. Así que los muchachos del equipo ahora se iban a tomar una vacaciones y agosto -más o menos- iremos delineado los criterios para lo que viene.

-Esta gran actuación se compara con tus mejores logros en el ciclismo.

-Puede ser, creo que fue una gran actuación. A medida que van pasando los dáis me voy dando cuenta. Va gente a mi negocio y me muestra videos de la carrera, me cuentan que estuvieron en el final, y la verdad es que estuve muy cerca de los mejores. Si repasamos un poco mis logros, lo podemos comparar con el campeonato argentino de pista que gané Rafaela en el año 2000. La medalla de bronce que obtuve en otro campeonato argentino. La verdad mis mayores logros fueron en juveniles, después de grande me metí en el gran premio Campagnuolo del KDT. Este año estuve en el quinto lugar en una carrera muy grande que hubo en Palermo. En Miramar me quedé en el décimo de la general, etc. Y después estuve en podio de muchas carreras domingueras, pero uno ya apunta a estar entre los más grandes.

-Toda una vida ligado a las bicicletas. De hecho tu negocio es una bicicletería . . .

-Es verdad, tengo dos hermanos que corren, a mi hija que también lo hace. Estamos rodeados de ciclismo. Desde los cinco años que practico la actividad, así que toda la vida arriba de una bicicleta. En mi casa se habla solamente de ciclismo, lo mismo en el negocio, así que estoy muy contento de poder trabajar de lo que me gusta y estar con amigos todo el tiempo haciendo lo que más disfruto.

-No queda más que felicitarte. . . o que quieras agregar. . .

-Quisiera agradecer a la gente que me apoya, que siempre me alienta o me llama para darme incentivo. A mi familia, a mi señora e hijas que me aguantan que me vaya tantos días a correr, y a mi hermano Martín, que me atienden el negocio.