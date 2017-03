Liga Casarense de Fútbol

Bernardo Grobocopatel dialogó con “Sin Enganche Estudio” y afirmó que en la liga casarense de fútbol “si no es por lo puntos, no se juega”. En una extensa charla, el presidente de Agropecuario se refirió al frustrado ingreso del “sojero” en el torneo casarense y también habló sobre el presente del equipo de cara al comienzo de la segunda fase del Federal A. “Vamos por el objetivo máximo”, aseguró.

Siempre las charlas con Bernardo son jugosas. Lejos de ponerle play al cassette y aburrir con frases hechas, el presidente de Agropecuario es uno de esos personajes siempre atractivos para el periodismo. Y como si fuera poco con su estilo, a eso se le suma que siempre tiene tema sobre el cual ser consultado, debido a la agitada vida del conjunto “sojero”, sobre todo en la liga de la vecina ciudad. Por eso, durante la charla con “Sin Enganche Estudio”, Grobocopatel repasó el presente del conjunto casarense a pocos días del posible reinicio del Federal A y también habló sobre la frustrada participación de Agro en el próximo torneo de la liga casarense.

El mano a mano con los periodistas comenzó con apreciaciones sobre el equipo que hoy está jugando diversos amistosos para afrontar la segunda fase del Federal A: “Ahora estamos bien posicionados, ilusionados, porque el equipo está muy bien. Hay un grupo fuerte en lo futbolístico y también en lo humano. Eso va a ayudar mucho cuando se nos complique algún partido. Habiendo logrado el objetivo de mantener la categoría y hacernos fuertes, ahora vamos por el objetivo máximo. Ojalá se pueda lograr”.

“El Nacional B es un sueño, pero matemáticamente quedan doce partidos para el ascenso directo. Si ganás ocho y son los partidos justos, ascendés. Es un sueño muy difícil porque seguramente ahora se van a reprogramar las fechas y jugaremos entre semana, por lo que habrá que llegar bien dormidos, bien comidos… o sea muy preparados. El equipo que sea más responsable y profesional, tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico y dirigentes, va a tener las mejores chances”, analizó.

En cuanto a su visión sobre lo que viene afirmó que “no sé si vamos a ganar o a perder pero al que nos gane le va a costar mucho. Estoy convencido de que vamos a dar pelea en todos lados. Los veo a los chicos con muchas ganas, están desesperados porque empiece el torneo y creo que se la vamos a hacer difícil a todos”.

Luego fue turno de referirse al entrenador José María Bianco. Sobre él dijo que “es muy humilde, muy tranquilo y se nota su experiencia. El éxito como entrenador y jugador le dieron una calma que contagia. Tenemos una muy buena relación laboral y personal. Es muy claro en sus conceptos y estoy muy satisfecho con él. Después, esto es fútbol. Ojalá el equipo ande bien y podamos sacar los puntos necesarios para ascender o quedar bien posicionados para los playoff. Ahí veremos para qué estamos”.

Asimismo, sostuvo que “es un cuerpo técnico de gran nivel y sin dudas te va a potenciar el equipo. Mental, física y futbolísticamente hubo un crecimiento y le han aportado una cuota de jerarquía al plantel”.

Posteriormente, fue turno de hablar sobre las luchas de poder que se libran hoy en el máximo nivel del fútbol argentino. “Todavía no termino de entender qué se negoció. Puede ser por falta de experiencia o porque uno estaba acostumbrado a ver en la AFA un solo “líder” que fue Grondona y después, quizás, nadie supo bien qué hacer. En algunos momentos, me sentí bastante perdido y muchos de mis colegas también. La gente del interior, entre los que me incluyo, no terminamos de entender qué es lo que se estaba negociando. Se habla de contratos millonarios pero específicamente no sabemos qué se está negociando. Igualmente, creo cada presidente tiene que preocuparse por su club y tratar de hacer lo mejor para su institución. Haciendo eso ya colaboramos para que el fútbol argentino sea mejor”.

Consultado sobre si entre sus aspiraciones personales se encuentra la de transformarse en un dirigente importante del fútbol argentino, sostuvo que “no creo tener el perfil para ser un dirigente importante de AFA. A veces hay que dejar pasar muchas cosas y eso a mí me cuesta; en otras no hay que decir inmediatamente lo que uno piensa y yo no soy así. No sé lo que voy a hacer mañana pero hoy la respuesta sería ‘ni loco’. Me preocupo porque el club que presido llegue lo más alto posible. No se me cruza la idea de ser dirigente de AFA”.

La conversación siguió con su punto de vista de lo sucedido en la liga casarense, donde los clubes primero aceptaron la participación de Agropecuario con algunos jugadores del Federal A, y luego dieron marcha atrás. “El pasado lunes, en la liga, se planteó la posibilidad de entrar al campeonato local para darle rodaje a los jugadores que no está entre los 18 del Federal A. Fue algo que hablamos con el cuerpo técnico y me pareció importante hacerlos jugar por algo porque el jugador que no juega se fastidia por más que gane dinero. La idea era tenerlos activos y en la mesa directiva de la liga se votó que sí.

Luego, el miércoles llegamos a la reunión y nos encontramos con que los clubes no aprobaban nuestro ingreso. Se creó resistencia, pusieron algunos reparos, y por eso decidimos no complicarnos y entrar solamente en cuarta división como era nuestra idea en un principio”.

En este sentido, explicó que “podríamos haber endurecido nuestra postura porque ya se había votado pero decidimos dar un paso al costado. El año que viene vamos a jugar sí o sí la liga local porque los chicos que hoy están en cuarta división van a empezar a pedir rodaje en primera”.

En cuanto a la posibilidad de utilizar cinco jugadores del Federal A aseguró que “nunca se planteó de manera firme. Incluso, planteamos la posibilidad de jugar sin puntos, pero después los pensamos bien y no tiene sentido. Con cinco también nos íbamos a quedar cortos y por eso preferimos no jugar. O se juega por lo puntos o no se juega”.

La dificultad de los clubes del campo para ingresar al torneo también fue uno de los temas a los que se refirió Bernardo, explayándose sobre su convenio con Cadret: “La propuesta a Cadret está totalmente abierta, pero lamentablemente se demoraron en comenzar a entrenar y algunos jugadores, ansiosos por empezar, fueron a entrenar con otros clubes. Ahora queda negociar cada caso puntualmente pero no veo bien que otros clubes hayan ido a buscar a estos jugadores cuando saben que, por ejemplo Cadret, depende de ellos para entrar al torneo”.

“Con Cadret la propuesta incluía también el lugar para entrenar y un preparador físico. Ayudamos a los clubes del campo porque les cuesta mucho más armar el equipo. Tienen pocos jugadores, escasa infraestructura y es muy difícil que la gente se sume. Yo insisto en que los costos de la Liga para los clubes del campo deben ser mucho menores comparados con los clubes de la ciudad, pero eso es una opinión personal”, afirmó.

Y repasando el plano local, también habló sobre el presidente de la Liga Casarense, Osmar Bagnolo: “Me encontré con un presidente activo, con mucha voluntad y que mejoró aspectos en la liga. Hoy vas a una reunión y tenés un aire acondicionado, sillas nuevas, un dispenser de agua. Lamentablemente, se siguen armando cosas por atrás que terminan perjudicándolo, pero a él lo veo siempre trabajando, atento al teléfono ante cada necesidad. La Liga mejoró, mejoraron sus instalaciones y eso es positivo, aunque a veces este tipo de desprolijidades terminen tapando esos avances”.

Ante este panorama, Grobocopatel dijo que “preferimos seguir con nuestro proyecto de inferiores que va muy bien, donde en 2018 queremos empezar a competir con nuestras tres categorías mayores en AFA. También comenzamos a construir la cancha auxiliar, que va a quedar como una cancha de liga, con vestuarios, baños y riego artificial. Nos vamos a abocar a este proyecto y el año que viene sí entraremos en primera”.

Por último, el presidente de Agropecuario arengó a los jóvenes casarenses a que no renuncien a sus sueños de llegar al fútbol grande. “Cuando empezamos me dijeron que tenía que traer todos los jugadores de afuera porque de Casares no podía jugar ninguno. Y lo cierto es que, cuando ascendimos, había muchos jugadores casarenses en el plantel, muchos eran titulares y pudimos derribar ese mito. Lo bueno es que los chicos que vienen de atrás digan: ‘pará, hay jugadores de Casares que llegaron, jugaron finales y jugaron Federal A’. Eso tiene que contagiar porque nada te asegura que si traes un jugador de afuera sea mejor. Creo que los de afuera te pueden dar categoría, pueden enseñarles a los chicos de acá e ir formándolos, trabajando siempre en conjunto”, concluyó.