Cuando Fernando Belasteguín alcanzó el número uno del ránking mundial de pádel, George W. Bush llevaba unos pocos meses enla Casa Blanca, Juan Pablo II era el Papa y a Lionel Messi aún le quedaban dos temporadas para debutar con el Barcelona. Han pasado quince años desde aquel 2002 y el mundo es otro, pero "Bela" sigue siendo el rey del pádel. "Sé que, como mínimo, hasta 2033 no aparece nadie como yo", cuenta en una entrevista con la agencia DPA el jugador argentino, que a sus 37 años todavía tiene mucho que decir. "Me quedan aún cinco o seis años de pádel", insiste.

Belasteguín (Pehuajó, 19 de mayo de 1979) no suelta el número uno del pádel mundial desde que llegó a esa posición hace ya quince años. Sus números son de un extraterrestre: ganó 240 de sus últimos 255 partidos (una efectividad del 94,1 por ciento) y alzó 207 títulos como profesional.

Johan Cruyff llegó a llarmarlo "el Messi del pádel" y su dominio así lo corrobora. Pero Belasteguín, que vive en Barcelona desde 2008, toma mucha distancia con esas comparaciones.

"Es increíble que digan eso, pero no es la realidad. Hacen el símil porque somos número uno en nuestra profesión y porque somos argentinos. Ahí se acaba todo. Vos lo ves a Messi y es talento con trabajo, lo mío es sólo trabajo, casi no tengo talento. Supe ir acomodándome a la evolución del pádel teniendo en cuenta mis cualidades como deportista", dice por teléfono desde Pehuajó Belasteguín, padre de tres hijos.

Tampoco su cuenta corriente es la de Messi. Y eso, dice, le empuja a seguir entrenando y jugando al límite.

"Mis hijos comen de lo que yo hago y el pádel no es un deporte donde tengas un año bueno y no tengas que trabajar nunca más. Yo llevo quince años de número uno, me quedan cinco o seis de profesional y cuando me retire voy a tener que trabajar como todo el mundo. Yo tengo la necesidad de seguir entrenando cada día como si fuera el último y de seguir ganando porque mis hijos comen de esto. No encuentro una motivación mayor", explica a DPA el diestro, que compite actualmente junto al brasileño Pablo Lima.

Cuando se retire, "Bela" podrá presumir de una carrera deportiva brillante como pocas, aunque a sus nietos sólo les podrá enseñar fotos y videos. Trofeos, ninguno.

"No guardo ninguno, los regalo todos", dice el argentino. "Yo no quiero que mis hijos y mi entorno vean al jugador de pádel. Quiero que me traten por ser quien soy, no por lo que hago. Como yo quiero eso no hace falta tener los trofeos en casa porque yo ya sé que los gané y no tengo que demostrarle nada a nadie. En eso soy una persona muy normal y no me gusta hacer alardes de lo que gané y de lo que soy. Cada trofeo que gano se le doy a algún amigo o algún conocido porque sé que les hace una ilusión increíble y porque sé que lo van a recordar siempre. A mí tener un trofeo me da igual".

Belasteguín, que incluso se lanzó a la literatura con un libro que repasa su trayectoria, asegura que todavía tiene que mejorar "mucho" cuando le preguntan si ya alcanzó su techo.

"Tengo 37 años y llevo quince años siendo número uno y aún no sé sacar bien la pelota por tres metros (un tipo de smash), tengo que aprender a pegar el smash a la reja y tengo que aprender a volear de derechas", analiza y se sorprende: "'Uh', tengo que aprender todavía un montón de cosas".

El argentino, que sólo sufrió una lesión de gravedad en su carrera, cuando fue operado del codo a finales de 2012, asegura que a él solo lo frenará el físico.

"Yo voy a seguir hasta que el cuerpo aguante. A mí me va a parar el cuerpo, no la mente. Tengo una mentalidad de querer seguir entrenando, seguir aprendiendo. Y si por mí fuera jugaría hasta el último día de mi vida. Pero eso no se puede y el cuerpo es el que me va a marcar el día en que ya no pueda jugar más como profesional porque mi mente me pide y necesita competir cada día, hasta cuando juego a las cartas con mis hijos".

Ahora, de vacaciones en su Pehuajó natal y lejos de la vorágine del circuito, mira con más tranquilidad sus logros cuando echa la vista atrás.

"Pasa todo muy rápido y no me doy cuenta. He ido creciendo y evolucionando con el deporte, pero yo creo que lo voy a disfrutar cuando no sea profesional", apunta "Bela", que antes de jugar con Lima dominó el circuito con su compatriota Juan Martín Díaz.

"Quince años es casi la mitad de mi vida, más de un tercio. Te ponés a pensar y las cifras nunca mienten. Eso es lo que el deporte tiene de bueno. Cuando me pongo a ver las cifras mías, ahora que estoy de vacaciones, descansando y tranquilo, decís: puf, cuántos años han pasado"; señala la nota de DPA, una de las principales agencias de noticias de Alemania.