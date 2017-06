Fútbol

Desde su arribo a la última línea, el equipo solidificó su estructura y consiguió una serie de resultados que hoy lo ubican como uno de los tres mejores de la tabla y lo ponen en carrera rumbo ala Copa Libertadores2018.

Su presencia en el bloque defensivo le ofreció a Banfield la consistencia necesaria para ser uno de los animadores de una temporada que más allá de tener a Boca como puntero absoluto, a falta de tres jornadas, mantiene a “el Taladro” en carrera por ingresar a la edición 2018 dela Copa Libertadoresy también por el título.

Satisfecho por la victoria en el Bosque frente a Gimnasia y EsgrimaLa Plata, Renato Civelli analizó lo que dejó el triunfo y se refirió al hecho de haber anotado uno de los goles de la tarde.

“Estoy contento porque ganamos. Pero bueno, cae justo contra Gimnasia, un club al que le tengo cariño. Siempre voy al rebote, a veces el arquero lo da. Me picó muy rápido y me parece que me pega en las dos piernas”, manifestó el marcador central, quien del mismo modo aseguró que uno de los componentes que influyen en el presente de Banfield es Nicolás Bértolo. En este sentido, precisó: “cuando está encendido cambian las cosas”.

Por otro lado, al ser consultado sobre el empate transitorio de “el Tripero”, Civelli aseguró: “después del gol nos quedamos, sabíamos que acá de visitante, iba a ser duro, porque ellos meten mucho. La cancha estaba mala, ninguno de los dos equipos podíamos jugar, teníamos que hacer tres toques para pararla”.

El futbolista formado en Luis Guillón, fue el principal responsable de aguantar los embates del rival, una vez que “el Taladro” logró romper la paridad. A puro grito acomodó a sus compañeros en un momento caliente: “había que comunicarse porque nos querían llevar por delante y entonces había que responder”, concluyó feliz e ilusionado por poder conseguir algo más que el acceso ala Libertadores. Asílo expresó diariopopular.com.ar