Balompié tuvo su primera prueba en la ciudad de Pehuajó y consiguió pasarla con mucha claridad, ya que derrotó y goleó a KDT por cuatro tantos contra uno y dejó en jaque a los de Funes, que empezaron ganando el partido casi desde el amanecer, pero después se fueron desdibujando con el correr del tiempo, y terminaron goleados en el Jesús Díaz.

Marcelo Locastro, en el inicio del partido, abrió la cuenta de tiro penal, pero en la misma etapa, también desde el tiro de los doce pasos, Antonio Piergüidi igualó la historia. En la parte complementaria, Ezequiel Cattaneo por duplicado y Nicolás Sardón, marcaron para la visita, que se llevó una gran victoria y tres importantes puntos, para meterse de lleno en la pelea por un lugar al petit.

LA PRIMERA PARTE, IGUALES, Y CON DOS PENALES

Cuando los equipos se acomodaban, llegó la primera emoción del partido. Peredo desde la banda izquierda metió un centro que dio en la mano de Kunz, en un claro penal. Locastro, sin piedad, puso la pelota contra el hierro derecho del juvenil Campos, que eligió bien, pero no pudo desviar la pelota. La ventaja dio un panorama adverso para la visita, que casi desde el vestuario tuvo que cambiar el libreto del partido. KDT, en cambio, con la ventaja a su favor, pareció dormir en el letargo. Balompié, se animó y empezó de a poco a tener más tenencia de la pelota. Con apariciones esporádicas, a los 14´, Cattaneo ganó por la banda derecha y metió un centro que dio toda la sensación que la pelota pegó en el brazo del jugador de KDT, ante la protesta de los players visitantes. Balompié ganaba en confianza, y a medida que pasaban los minutos empezaba a merodear el área de González, con pelotas cruzadas y desde el juego aéreo. A los 18´ Pierguidi y Jorda combinaron y el disparo de este último se fue por arriba del travesaño. Giampietri a los 25´ejecutó un tiro con rosca al área y una mano de un jugador de KDT apareció en el camino para que Carinci, cerca, marcará la pena máxima para los de Panaro. Piergüidi se hizo cargo y con una exquisita definición, picando la pelota ante González, estableció la igualdad a los 26´. A partir de la paridad ni KDT ni Balompié hicieron el gasto como para poder quebrar el pleito. La marca, fricción y disputa se fueron adueñando de la esta primera parte. Solo vimos una duda de Campos, después de un tiro tranquilo desde afuera. Al arquero se le escapó y Maxwell, despejó en la línea, ante la protesta del banco kadetista, pidiendo que la pelota había traspasado la línea final del arco.

LA SEGUNDA PARTE, BALOMPIÉ GOLEA A UN KDT DESCONOCIDO.

La parte final iba hacer toda del equipo de Bolívar, porque desde el comienzo al final Balompié le hizo pagar carísimo los errores en el fondo a KDT, y lo terminó goleando. A los 7´ Nicolás Sardón pudo pasar por primera vez en la tarde por su costado, hizo pasar de largo a Olatte, y metió un centro al segundo palo. No llegó al cruce un defensor local y Cattaneo, con total frialdad, tocó de derecha para mandar la pelota al fondo de la red. KDT intentó reaccionar, pero murió en ese intento, con escaso juego en la zona media y poca elaboración a la hora de gestar juego, no encontró atributos y herramientas para llevar peligro al arco de Campos. Para colmo de males, a los 17´ Cattaneo trabó fuerte con Olatte, que intentó salir desde el fondo. el delantero ganó y cuando enfrentó a González sacó un derechazo seco contra el caño derecho del portero, para establecer el tercer grito de la visita. Un verdadero balde de agua fría. KDT que padecía sus errores en el fondo, además de no encontrar juego, no podía inquietar al fondo “celeste”. Martínez y Astudillo se vinieron al campo de juego, en lugar de Merlo y Fernández. A pesar de los cambios, KDT siguió por el camino de la intrascendencia y otro error en tres cuarto de cancha hacia atrás terminó pagando con otro gol. Fue cuando Cattaneo, habilitado por Juan Carrica, dejó a Nicolás Sardón cara a cara con González, y el volante sacó un terrible derechazo que dejo inmóvil al arquero, para poner las cosas cuatro a uno, cuando se jugaban 28´. A partir de este momento, el partido entró en otra faceta, porque KDT, fue, intentó, pero nunca estuvo claro para poder llegar al descuento. Balompié, en cambio, intentó manejar los hilos del partido, con la posesión de la pelota, y apostando a la velocidad de Sardón o alguna estocada de Cattaneo. Balompié se llevó una gran victoria de Pehuajó y supo dar una muestra de autoridad después de ir perdiendo desde muy temprano. KDT, en cambio, flaqueó en el fondo y pagó caro su derrota, además de no haber podido encontrar generación y gestación en el juego.