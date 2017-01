Sabido es que el hipódromo local “Profesor Julio Rodríguez” es uno de los preferidos de los amantes del trote de todo el país. El escenario de nuestro medio prácticamente no se tomó descanso, teniendo un auspicioso comienzo de temporada en este 2017 que todavía no llegó a su segundo mes, y ya tuvo dos importantes reuniones en el ámbito local, coronadas con una gran presencia de público, a pesar del calor reinante propio de la época estival.

En la presente edición damos a conocer los resultados registrados en las dos primeras reuniones y los comentarios sobre las mismas, vertidos por los especialistas del trote regional, tal como lo publica Trote Lincoln en su página web.

Segunda reunión (domingo 22 de enero)

Calurosa jornada con más de 500 asistentes

Sin ninguna prueba jerárquica, pero con competencias muy parejas, el pasado fin de semana se inicio la segunda jornada en el hipódromo “Profesor Julio Rodríguez. Si bien la tarde estuvo calurosa, hubo una asistencia de más 500 espectadores. En la primer prueba Elaine. Saroyan ERUDITO, bajo el manejo de Ángel Galeano, se Impuso en buena manera sobre sus rivales obteniendo así el primer triunfo de su campaña. En la segunda carrera Gora Look MARCIAL conducido por Jorge Toledo dejó en claro que no teniendo percances es un rival duro de vencer. Se impuso cómodamente y llevó una gran alegría para stud El Felicianito. Tercer carrera y sin sobresaltos, manteniendo el buen nivel mostrado en la última reunión, Albion King Sportivo de punta a punta y con gran festejo de Raúl Alonso se impuso en gran manera. Cuarta carrera y aquí una que se notó que el aire trenquelauquense y su monta le asentó de maravillas Albion King NANTES. La pupila del stud La Herradura se impuso de buena forma. Conducida por el enrachado Oscar Samad se mantiene invicta bajo nuevas manos. Quinta carrera ( repechaje), Gora Art MORENA se ha vuelto intratable en la corta la conducida por Leonardo Ávila . Sexta carrera y otra vez Leonardo Ávila, esta vez en las riendas de Chúcaro Look ROSENDA, se impuso en gran atropellada. La pupila del stud La Esperanza le dio doblete en la jornada al driver. Séptima y última, donde los ejemplares de Segunda y Primera categoría se juntaban. Aquí la del Stud Carim muestra el gran momento que está pasando Albion Jackson THALIA. Ya en Primera categoría se impone con brillante atropellada y gran manejo de Oscar Samad y obteniendo doblete también en la jornada siendo otra vez el destacado.

Primera reunión (domingo 8 de enero)

Oscar Samad imparable

Primera reunión del 2017 en el hipódromo “Prof. Julio Rodríguez”, donde con solo siete competencias programadas se dio el primer campanazo del año. Y comenzamos destacando la gran tarde del driver trenqueluquense Oscar "Pipi" Samad que se llevó todos los flashes ganando cuatro de cinco competencias que disputó. Comenzando en la primera carrera, llevándose de punta a punta y en gran forma con ALBION JACK TORPESO, su primera victoria en su segunda salida. Otro que en su segunda salida, pero con el stud, obtiene triunfo fue C.I.Solar, que de punta a punta también mostró que será el primero de muchos triunfos. Pero no todo quedó ahí, ya que en su tercera salida a pista Oscar también llevó a la victoria a la pupila del stud La Herradura A.K Nantes, que en final de bandera verde se impuso sobre A.K Sportivo. Ultimo párrafo para el destacado y para no desentonar se llevó la carrera de mayor hándicap con A.J Thalia en un promedio de 1 14 5 para los 1500 mts y así obtuvo cuatriplete de victorias y triplete para el Stud Carim. Los triunfos que restaron de la reunión fueron para A.J Swat que obtuvo su segunda victoria consecutiva en su nuevo stud. En el primer repechaje se lo llevo A.J Eagle en su vuelta a las pistas del gran ganador de las estadísticas Raúl Alonso. Y en segundo turno G.A Morena le dio una alegría más al stud El Legendario. La cita será el próximo domingo 5 de enero; señala el informe escrito por Damián Mercado para Trote Lincoln.