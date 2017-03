Este fin de semana, en Trenque Lauquen, dará comienzo el campeonato 2017 del Prokart Salliqueló. El día sábado se darán pruebas libres y el domingo, dos tandas de clasificación y dos finales, la segunda de ellas con grilla invertida.

Quien estará presente es Magui Vitale, para ella será su segunda temporada en la categoría 150cc Junior. En contacto con NOTICIAS, la pehuajense dijo: “En 2016 ingresamos a la categoría. Fuimos con la idea de poder sumar experiencia, tuvimos algunos problemas en el motor pero aprendimos mucho y nos quedamos con el octavo puesto en el campeonato”.

Sobre el inicio y las expectativas para esta temporada nos contó: “Vamos con ganas de encarar el campeonato con otra mirada, ya que tenemos un año de haber girado”. Además argumentó: “Soy la única mujer en toda la categoría, no tengo problemas con nadie y me llevo bien con el parque de pilotos. Puede estar el que no te quiere, será porque no se bancan, que una mujer ande adelante. (Risas). La verdad no tengo problemas con nadie”. Concluyó la pehuajense en su diálogo con nuestro cronista.

Además de Vitale, los otros dos pehuajenses que dirán presente son: Máximo Evans Weiss y el debutante Donato Salemme.

Este año el Prokart presenta una nueva categoría, la Monomarca Kayak 250 cc. En la misma podrán participar todos aquellos pilotos de 30 años (cumplidos hasta el 30 de Junio de 2017) en adelante.

CALENDARIO 2017

1º fecha: 12 de marzo

2º fecha: 2 de abril

3º fecha: 7 de mayo

4º fecha: 4 de junio

5º fecha: 25 de junio

6º fecha: 23 de julio

7º fecha: 13 de agosto

8º fecha: 3 de septiembre

9º fecha: 24 de septiembre

10º fecha: 15 de octubre

CIRCUITOS

En principio estos serían los circuitos a visitar por la categoría en el 2017: Trenque Lauquen, Ingeniero Thompson, Saavedra, Salliqueló y Pehuajó.