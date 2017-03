Federal A

El próximo lunes, a partir de las 21.30, Agropecuario visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en un compromiso correspondiente a la segunda fase del Federal A. Tras su victoria ante Alvarado, el conjunto casarense buscará un buen resultado en condición de visitante que le permita mantenerse en los primeros puestos de la zona. El árbitro del encuentro será el santafesino Adrián Franklin, quien estará asistido por el tucumano José Luis Farfor y Leopoldo Gorosito de Río Colorado.

Agropecuario llegará a Mendoza aún con la euforia de haber conseguido los tres puntos ante Alvarado con una remontada histórica. La forma en que se dio el cotejo y cómo el conjunto casarense se las ingenió para resolverlo, seguramente serán un importante envión anímico para los siguientes partidos. Aún cuando el equipo no jugaba bien, tuvo el carácter para revertir el resultado y alzarse con la victoria en el inicio de esta segunda fase.

Así también el cuerpo técnico tomó nota de los errores cometidos ante “el Torito” marplatense y trabajó para no repetirlos ante el duro Gimnasia en Mendoza. “El Sojero” mostró un interesante caudal de gol en su primera presentación, pero también sufrió dos tantos en contra en calidad de local. En tramos del partido, le costó hacerse del dominio del balón y no se sintió cómodo jugando sin la pelota.

Para el cotejo del lunes, José María Bianco deberá decidir si respeta la alineación inicial que comenzó jugando ante Alvarado o si introduce alguna modificación. Los relevos fueron muy importantes para la levantada del equipo en el encuentro ante el conjunto marplatense y esto puede pesar a la hora de definir el equipo que parará ante “el Lobo” mendocino.

En cuanto a su rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza viene de vencer como visitante a Sportivo Las Parejas y también arrancó con una victoria, dando vuelta un resultado adverso. “El Lobo” comenzó perdiendo pero llegó a la igualdad y luego aprovechó los espacios que dejó el local para sellar su victoria.

Es para destacar que el conjunto casarense tendrá en frente un duro rival, que fue el ganador de su zona en la fase de clasificación. El albinegro sumó 27 puntos en 16 presentaciones, producto de 7 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Su jugador más destacado es el paraguayo Pablo Alvarenga, uno de los goleadores del certamen con 11 tantos.

La fecha se completará con los siguientes partidos: esta tarde, 16:30: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Defensores de Belgrano (Villa Ramallo); Domingo, 17:00: Alvarado (Mar del Plata) vs Deportivo Madryn (Trelew); 18:00: Unión Sunchales (Rafaela) vs Sportivo Las Parejas. Quedará libre Cipolleti (Río Negro). Cierra el parte de prensa del Club casarense.