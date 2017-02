El pasado 31 de enero el Club Agropecuario Argentino dio comienzo a la temporada 2017 de Inferiores, enmarcadas dentro del Proyecto AFA. Unos 35 jugadores llegaron hasta el predio "Sojero" para ser evaluados por los entrenadores y así ser parte de ésta ambiciosa propuesta. Andrés Zerillo, coordinador de las divisiones inferiores de la institución manifestó que "comenzamos el día martes 31 con las categorías 2002, 2003 y 2004 por la mañana y el número de jugadores fue bastante importante. Por la noche, fue el turno de Cuarta y Quinta división y nos sorprendimos por la cantidad de chicos que se acercaron. Ahora estamos viendo el funcionamiento de los chicos, las características y le estamos dando forma a nuestro proyecto”.

En este sentido, informó que “en total llegaron alrededor de 35 jugadores, algunos de muy buen nivel futbolístico. Por ahora estamos haciendo trabajos de adaptación, sabemos que los chicos vienen de las vacaciones, de un mes de inactividad. Por eso, no buscamos que estén cien por ciento desde la parte física, sino que evaluamos el manejo de pelota y otras cualidades técnicas. Hicimos fútbol formal, once contra once, vimos las posiciones, dónde se ubican y es normal que no puedan manejar la ansiedad. Por eso, vamos a esperar unos días para que se relajen y puedan mostrar su mejor versión”.

Sobre la continuidad de los jugadores que se presentaron, Zerillo dijo que “en diez días a lo sumo, hablaremos con los chicos y decidiremos quiénes tienen chances de continuar y quiénes no. Con la ilusión de los chicos no se puede jugar y más si tienen la posibilidad de jugar durante el año en otro club. Esa misma observación se va a hacer con los jugadores del club y quienes no estén para seguir, se les va a dar la libertad para buscar otros horizontes”.

Estos jugadores, a su vez, pasarán a formar parte de las filas de “el Sojero” en los próximos campeonatos: “Una vez que tenga nuestra aprobación y que el chico decida ser parte de Agropecuario, se va a arreglar la parte del pase y se fichará para participar de la liga de Inferiores y del torneo de Cuarta división de la Liga Casarense de Fútbol”.

El proyecto AFA se materializará desde el año 2018 y allí enfoca su trabajo el cuerpo técnico de Inferiores, además de continuar con su trabajo en el fútbol Preinfantil. “Estamos trabajando paso a paso. Y fuimos claros con todos los jugadores: Agropecuario no va a entrar en AFA este año, el proyecto es para entrar el año que viene pero el chico que este año llegue al club gana tiempo de competencia, asimilando la idea de trabajo con respecto a un fútbol profesional.

El año pasado sumamos al profe Alejandro Suárez, se va a sumar el profe Miguel Esnaola también; en las divisionales más bajas, separamos la Escuelita de Fútbol de las categorías y es un incentivo para los chicos de aquel que estén para jugar en la categoría, se va a ir subiendo y tendrán la posibilidad de jugar la liga. El chico que juegue en escuelita, los más pequeños sobre todo, tendrán la posibilidad de participar en los encuentros recreativos.

En el caso de las categorías más grandes, cada división tiene su técnico y eso es bueno porque el año pasado nos pasó que yo, directa o indirectamente, estaba a cargo de todas las categorías. Voy a seguir como coordinador del fútbol Infantil y de Inferiores pero siempre con un entrenador a cargo”, concluyó Andrés Zerillo. Así lo destacó el parte de prensa del club casarense.